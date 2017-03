"No habrá fútbol, hoy a la mañana estaba todo mal, ahora está peor"

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, confirmó esta noche que se mantiene la postura de "retener tareas porque no se pudo cancelar la deuda de los futbolistas".



"La decisión es retener tareas porque no se pudo cancelar la deuda de los jugadores", expresó Marchi en rueda de prensa tras reunirse con sus afiliados en la sede de la calle Salta y añadió: "celebro que los futbolistas con dignidad hayan aceptado el reclamo".



Marchi sostuvo que en la reunión "hubo un debate enriquecedor, pero nunca se puso en duda la medida que se tomó por unanimidad". "La medida continuará vigente hasta que se cancele el salario a los futbolistas. Se lo hicimos saber a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)", añadió.



Minutos antes de que el titular de Agremiados hablara en conferencia de prensa, fue el capitán de Vélez, Fabián Cubero, el que anticipó que la pelota no rodará durante todo el fin semana. "Hasta que no esté la plata depositada en la cuenta de los jugadores, no vamos a jugar", puntualizó.