Fabián Cubero: "los profesionales no vamos a jugar el fin de semana"

"Hasta que no esté la plata depositada en la cuenta de los jugadores, no vamos a jugar", fueron las palabras de Fabián Cubero luego de salir de la reunión de capitanes y referentes de los clubes del futbol argentino que se realizó en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).



El jugador de Vélez aclaró que no hablaron con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): "de eso se encarga Agremiados, no nosotros". "Hay muchos jugadores que están pasando por esta situación, del ascenso y de Primera División", detalló "Poroto".







Horas atrás, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó hoy la conciliación obligatoria e intimó a Agremiados a "suspender la huelga" y abrir "negociaciones" con los clubes durante un plazo de 15 días. La respuesta de los capitanes llegó esta noche: no dieron marcha atrás y continuarán con la medida de fuerza hasta que esté depositado el dinero en la cuenta de los futbolistas que no cobran hace meses.



Por su parte, Javier Medín, vicepresidente de la Comisión Normalizadora, había expresado que estaban dadas las condiciones para que el fútbol retorne: "esta respuesta es suficiente para jugar el fin de semana. La sábana siempre es corta, pero tanto los dirigentes como la AFA hicieron un esfuerzo; se realizó la asamblea, se llegó al acuerdo de que todos los clubes estarán al día la semana que viene; la gente está harta y quiere ver fútbol. Hay que hacer los deberes y empezar a jugar. La maquinaria del fútbol depende de que ruede la pelota".