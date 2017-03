Lino Barañao: "me llevo muy bien con todas mis ex, salvo con la ex presidenta"

Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, admitió que no se lleva bien con la ex presidenta, Cristina Kirchner. "Me llevo muy bien con todas mis ex, salvo con la ex presidenta", graficó.

El ex funcionario kirchnerista se expresó sobre los conflictos presupuestarios y con los investigadores que ponen bajo la lupa su gestión.

"En ciencia, el desarrollo lleva mucho tiempo y trasciende a los Gobiernos”, remarcó Barañao, en diálogo con el programa Plato Fuerte, de Radio Nacional, que reproduce Perfil.

Reconoció que aunque Cristina Fernández de Kirchner estaba contenta con su continuidad en el cargo, hoy todo cambió: "me llevo muy bien con todas mis ex, salvo con la ex presidenta".

Se despachó también sobre la cantidad de investigadores actuales al afirmar que "hubo un cambio significativo de la tasa de científicos del Conicet y en años anteriores se reconstruyó una base científica. Se estipuló hace años la cantidad de investigadores entran a la institución".

Además, habló sobre las distintas protestas que se están realizando. "Antes los reclamos me los hacían en persona pero ahora los realizan en la explanada", sostuvo y agregó que esto sucede porque se demuestra la discrepancia que se tiene con el gobierno macrista.

Consultado sobre los proyectos de ciencia, desmintió que sean menos y aseguró que "no se ha reducido ningún recurso a la investigación básica”. También hizo hincapié en la importancia de su rol para el futuro del país: "hay un 50% para proyectos estratégicos que incluye a las ciencias sociales”. Para el ministro, es fundamental que las ciencias sociales se inserten para solucionar los problemas del país.