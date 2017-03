El dólar sigue en retroceso y hoy anotó su tercera baja consecutiva

El dólar anotó hoy su tercera baja consecutiva, al retroceder cinco centavos, a $ 15,72, su menor valor en dos semanas, según Ambito.com.

En el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa descendió un centavo y medio, a $ 15,43, y anotó su sexta baja en fila en una rueda que mostró un recorrido mixto y con tendencia cambiante pero siempre en un rango de precios inferior al de la víspera.

Operadores indicaron que, hasta media mañana, el tipo de cambio tuvo una evolución similar a la de los días anteriores, con bajas que fueron desplazando los valores iniciales, en $ 15,40, hasta retroceder a mínimos en $ 15,34 en los momentos de mayor afluencia de vendedores. Sin embargo, en el último tramo del día, surgieron algunas órdenes de compra que revirtieron la debilidad inicial y permitieron una recuperación de los precios que con irregular recorrido volvieron a los niveles de la apertura, a la postre los máximos de la jornada.

Letes

Sucedió en una jornada donde el ministerio de Finanzas colocó Letras del Tesoro en Dólares por U$S 1.000 millones, en el marco del programa para el primer trimestre. La cartera informó que la adjudicación estuvo compuesta por U$S 500 millones en Letras del Tesoro a 81 días a una tasa nominal anual de 2,75% y otros U$S 500 millones a 193 días, a una tasa nominal anual de 3,35%.