Morena Rial sorprendió con una foto y un mensaje para sus seguidores

Morena Rial se mostró segura y confiada de sí misma con una foto que publicó en Instagram.

La hija de Jorge Rial se hizo hace unos meses un bypass. Ella y su padre difundieron la noticia e iniciaron una campaña contra el bullying, luego de las críticas que recibía a través de sus redes sociales

Esta vez, puso un texto que acompañó la imagen en blanco y negro que decía: "A la mierda lo que piense la gente"; y recibió casi 90 comentarios, negativos y positivos, de sus seguidores. Varios de esos mensjaes cuestionaban a su novio, Martín Casar, por haberla elegido.

Por esto, Morena subió una foto con él y les dedicó a los usuarios negativos un mensaje mucho más extenso. Mirá las dos publicaciones:









"Quienes nos creemos a la hora de juzgar algo superficial? Más quienes nos creemos a la hora de juzgar el PORQUÉ alguien ELIGE estar con tal o cual persona? No podes! No podes señalar con el dedo y decir con gran liviandad si alguien está por amor u otro motivo... No creas que podes porque en realidad es un NO rotundo!!!! Hay mucho más atras de una pareja, pero el limite de los demas es la puerta, una puerta que para adentro guarda cosas de las que NO SABES! No te creas con el derecho de hablar solo porque hablar es gratis... Hablan y creen saber todo de mi vida, ven de mí LO QUE YO QUIERO QUE VEAN, mi facebook, mi instagram, y en cada paso que deciden señalar y criticar hablando como reyes de la verdad en la mayoria, en las más personales, casi siempre SE EQUIVOCAN. Existe algo, se llama DEMOSTRACIÓN, al leer LAS cosas que tengo que leer en internet entiendo que soy afortunada, porque muchos de ustedes no conocen el valor de esa palabra. Hay cosas que no se fingen, una mirada, una sonrisa, una abrazo inesperado, YO LO TENGO, yo lo recibo a diario y eso es lo que me hace verdaderamente rica y feliz, plena. Nada me lastima, me pone más triste ver cuanto lo sobrevalorado que está el amor de verdad. Estoy, ESTAMOS, felizmente enamorados, enamorados en serio, enamorados en los detalles, enamorados en las cualidades del otro, aprendiendo y caminando JUNTOS. Me hace afortunada no tener porqué dudar de eso, de lo que recibo, que es TAN recíproco como lo que entrego. Te amo amor de mi vida, gracias x hacerme tan feliz. Buenas noches, AMEN es sano."