El crimen del policía asesinado por "motochorros" tuvo repercusión nacional

Distintos portales del país se hicieron eco del homicidio del policía tucumano David Aragón, quien fue asesinado por "motochorros" cuando intentaron robarle el teléfono celular en Villa Amalia. El uniformado era agente, tenía 36 años, cinco hijos y se desempeñaba en la División Patrulleros del Servicio 911 de la Policía.



Portales como "La Nación", "Infobae", "Diario Popular", "Mendoza on line" y "Nuevo Diario Web" (Santiago del Estero), entre otros, publicaron el caso que terminó con la vida de Aragón. Los sitios, además, replicaron que el Gobierno de Juan Manzur impulsa a hacer un proyecto para prohibir que dos hombres circulen a bordo de una motocicleta, como herramienta para luchar contra este tipo de delitos.



Cinco claves del crimen del policía Aragón



1- El agente David Aragón fue atacado por los asaltantes después de haber dejado a una amiga. La chica no los habría visto, según se informó.



2- El policía del Servicio 911 acaba de terminar de cumplir con su deber. No fue identificado como policía porque sólo llevaba puesto el pantalón de la fuerza.



3- Aragón, que llevaba el arma entre sus ropas, intentó detener a los que quisieron quitarle el celular. Los persiguió y hasta les hizo varios disparos.



4- El agente no sabía que la pareja que lo había atacado estaba acompañado por tres jóvenes. Uno de ellos le disparó por la espalda.



5- La Policía está tras los pasos de una banda de “motochorros” que actúa en el sur de la ciudad. Estaría integrada por varios menores.