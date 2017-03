Calu Rivero y Mick Jagger se encontraron en una fiesta y ya se habla de romance

¿Calu Rivero y Mick Jagger juntos? Suena difícil, pero no imposible. Y mucho más ahora que ambos compartieron una comida y charlaron durante varias horas.



Todo ocurrió en una reunión social organizada por el actor Colin Firth a la que asistieron Calu y Jagger. Cuando ella vio al líder de los Rolling Stones, se le acercó, le expresó su admiración y se tomaron una foto juntos y él se la autografió.



"Mick y Calu estaban charlando durante un buen rato, y parecían coquetearse”, aseguró un invitado de la reunión al diario The Sun. "Él estaba disfrutando claramente, y Calu es extremadamente hermosa y encantadora así que realmente lo cautivó”, relató.



"Obviamente, no pasó desapercibido que ella es muy del tipo de Mick. Él siempre ha tenido ojo para las latinas glamorosas”, agregó la misma fuente.



En este momento, Calu está soltera(hasta el año pasado había mantenido una relación con el polista “Polito” Pieres) y, según afirma, focalizada en su carrera.



"Hubo un montón de risitas y sonrisas entre ellos”, reprodujo el diario inglés y el cronista agregó: "Tenían un brillo especial en sus ojos cuando finalmente se separaron”.