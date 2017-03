Baradel se enfureció al aire: le preguntaron si era docente y abandonó el estudio

BUENOS AIRES.- En medio del conflicto docente, el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, protagonizó un escándalo al aire en el canal TN. El gremialista visitó el programa de Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna para hablar sobre la amenaza que recibió y sobre el paro docente del 6 y 7 de marzo, sin embargo, se molestó con una pregunta del periodista y se retiró del estudio en vivo.



En plena entrevista, Wiñazki le preguntó a Baradel si era docente y si alguna vez había ejercido. El gremialista, ofuscado pero sin perder la calma, respondió: "no sé por qué lo ponen en discusión. Yo no miento, no lo hice en mi vida. Es una conducta de vida. Esta pregunta ya fue contestada hace mucho tiempo y siguen insistiendo", afirmó y detalló que había estudiado en un instituto de Coronel Brandsen y que trabajó en "la escuela 22 de Villa Urbana y la Media 1 nocturna de Lanús".



"Es una falta de respeto. Es una pregunta capciosa. Deje que a la seguridad de mis hijos lo resuelvo yo, como lo tengo que resolver", agregó el gremialista, al tiempo que Wiñazki se defendía diciendo que sólo le trasladó una pregunta de la gente.



El sindicalista se disgustó tanto con la pregunta de Wiñazki decidió no contestar preguntas sobre la amenaza recibida, explicó por qué se ofuscó y se retiró del programa en plena discusión.



Ayer, el presidente Mauricio Macri se refirió a las amenazas durante su discurso inaugural en las sesiones ordinarias del Congreso y afirmó que Baradel "no necesita que nadie lo cuide". El gremialista había indicado que fu familia y él fueron amenazados luego de plantear "cuidar a los docentes" que son víctimas de agresiones, cuando son atacados por alumnos o sus familiares en represalia por las sanciones que toman.