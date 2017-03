Un cráter se la tragó mientras limpiaba la pileta de su casa

BUENOS AIRES.- Una mujer de 52 años cayó en un pozo de más de diez metros de profundidad y cinco de diámetro que se abrió repentinamente en el patio de su casa tras desarmar una pileta de lona en el partido de San Isidro, informaron hoy bomberos locales a Télam.



"El domingo por la tarde recibimos un llamado de incendio y cuando asistimos encontramos a una mujer en un pozo de al menos 10 metros de profundidad. Elaboramos un sistema de cuerdas y se realizó un rescate manual", informó a Télam una fuente de Bomberos Voluntarios de San Isidro, que indicó que la mujer fue trasladada a un hospital donde permanece internada.



El hecho ocurrió el domingo por la tarde en el Pasaje Garibotti, entre Guayaquil y Piedrabuena, en el límite entre las localidades de Boulogne Sur Mer y Villa Adelina, en el partido bonaerense de San Isidro.





"Mi vieja estaba lavando y colgando la ropa. Cuando me desperté, me dispuse a limpiar la pileta porque iba a venir mi sobrina de visita. Entonces le pedí ayuda", relató Javier, el hijo de la víctima del suceso. "Al tener un poco de agua, la pileta estaba un poco pesada para ella. Entonces me dijo que esperáramos un poco más para que se termine de desagotar. Entonces, apenas apoya el pie en la loza, en un segundo desapareció mi mamá. Apenas llegué a escuchar un '¡Ah!'. Me doy vuelta y veo todo negro, no la veo a ella. Estuve gritando todo el tiempo '¡vieja, vieja, vieja!'", agregó.



Un vecino, en diálogo con TN, afirmó que no es la primera vez que ocurre algo así en el barrio. "Es la tercera casa que se hunde en la misma manzana. En 1991 se hizo un pozo enorme en una casa y unos años después desapareció otra por completo".