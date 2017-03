Bustamante: “hacemos detenciones, pero lo que pasa después escapa a la Policía”

“El compromiso de todos los integrantes de la fuerza es seguir haciendo nuestro trabajo. Seguiremos deteniendo a las personas que cometieron delitos, lo que pase después escapa a la actuación policial”, aseguró el comisario Dante Bustamante.

“Uno a veces se pregunta por qué detenemos una, dos y tres veces a la misma persona y al poco tiempo se los vuelve a ver en la calle. Así es muy difícil, pero seguiremos trabajando”, agregó.

El jefe de la fuerza destacó el valor que tuvo el agente David Aragón a la hora de actuar para detener a los hombres que intentaron quitarle el celular.

“Cada vez que muere una persona, sin importar que sea uniformado o no, en manos de estos delincuentes me duele. Me pone mal saber que estos atorrantes, que permanentemente están mostrando el desprecio por la vida sigan actuando en las calles, a pesar de que ya fueron detenidos en otras oportunidades”, comentó.

Bustamante, que se mostró afectado por el fallecimiento de Aragón, también dejó un duro mensaje: “esta situación no sólo se cambia con trabajo policial. Todos deben aportar su parte para mejorar. También le diría a la sociedad que deje de ser hipócrita, porque pide una cosa y después hace otra”.

Dato

Los “motochorros” cometieron seis crímenes en poco menos de cuatro meses. Tres policías murieron en los homicidios en los que siempre hubo un menor involucrado.