Huracán la pasó mal ante Anzoátegui en el debut de Azconzábal

CARACAS.- En el debut de Juan Manuel Azconzábal como director técnico de Huracán, el "Globo" no la pasó bien en Venezuela, donde fue goleado por 3-0 por el Deportivo Anzoátegui, en el partido de ida de la primera ronda de la Copa Conmebol Sudamericana.



Charlis Ortiz, en dos oportunidades, y Néstor Canelón marcaron los goles del conjunto venezolano que aprovechó los groseros errores de la defensa del equipo del "Vasco", que recién reaccionó en el tramo final de la etapa.



Huracán contó con los ex Atlético entre sus titulares: Lucas Villalba, quien también jugó su primer partido oficial con la camiseta "quemera", y Nicolás Romat, quien vio la roja a pocos minutos del final del encuentro.



El "Vasco" no la tendrá fácil en el duelo de vuelta: deberá mejorar el rendimiento de un cuestionado "Globo" y revertir una abultada diferencia a favor de los venezolanos.