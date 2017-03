De Vido se quejó por la corrupción en el gobierno de Mauricio Macri

El ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio de Vido, afirmó hoy que "ahora la corrupción es Panamá Papers, acuerdo con Qatar, Correo, Avianca, Lebacs, blanqueo para familiares y bolsos de (Gabriela) Michetti", tras el discurso del presidente Mauricio Macri en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso nacional.



El diputado nacional del Frente para la Victoria, denunciado por supuestos casos de corrupción en la obra pública y procesado por su responsabilidad en la tragedia de Once, publicó una serie de tuits en su cuenta oficial de esa red social en donde señaló que "ahora la obra pública y las concesiones son sinónimo de (Nicolás) Caputo, (Marcos) Mindlin y (Ángelo) Calcaterra como fue y es en la Ciudad de Buenos Aires".



En su crítica al Gobierno, continuó: "paralizaron actividad petrolera local con miles de despidos mientras las empresas ganan millones importando crudo sin poner un peso. Lo único que hicieron en 15 meses fue dolarizar las tarifas e imponer valores internacionales de crudo".



"Tenían créditos de China y Rusia para represas y centrales nucleares por U$S 29 mil millones que en forma negligente fueron desaprovechados", destacó uno de los funcionarios que integró los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.



Sobre la cuestión energética, De Vido manifestó: "la normalización del sector eléctrico de la que hablan fue haberle perdonado deudas por 15 mil millones de pesos a Edenor y Edesur. Es haber puesto las tarifas más caras de la región a la vez que se paralizaron las obras, sin sumar un solo megavatio al sistema". (Télam)