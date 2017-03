El entrenador Luis Enrique comunicó que se irá de Barcelona

Luis Enrique sorprendió hoy al anunciar que no renovará su contrato como entrenador de Barcelona una vez que su vínculo caduque al final de la actual temporada.



El entrenador, un ex centrocampista que brilló en el equipo catalán, pondrá fin de esta manera a un paso de tres años por el banquillo azulgrana.



"Aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. No seré entrenador del Barcelona la próxima temporada. Es una decisión muy difícil para mí, meditada, muy pensada y creo que tengo que ser fiel y justo a lo que pienso", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.



Tal vez se trate de una estrategia personal para motivar a las estrellas del equipo, dado que la relación personal del DT con los máximos referentes nunca tuvo un buen clima, y la hazaña de revertir el 0-4 sufrido en París, frente al PSG por los octavos de final de la Champions League parece imposible. Sería el último esfuerzo de la convivencia que necesita el ex técnico de la Roma.



Desde su llegada al equipo a mediados de 2014 para reemplazar al argentino Gerardo Martino, Luis Enrique llevó al Barca a ganar dos dobletes de liga española y Copa del Rey, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes.



El entrenador hizo el anuncio tras la goleada de su equipo 6-1 sobre Sporting de Gijón. (Reuters - Infobae.com)