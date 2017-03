Eligieron una jugada de Manu Ginóbili como la mejor en la historia de la NBA

Emmanuel Ginóbili no para de hacer historia. Ganador de cuatro anillos, el mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos consiguió un nuevo logro en la NBA: eligieron una jugada suya como la mejor de la historia. Se trata de la "euro step", esa particular manera de encarar el tablero que ya fue adoptada por otras estrellas, detalla La Nación. Así lo definió una votación que organizó la liga norteamericana entre sus fanáticos.



La "euro step", que adoptó ese nombre porque el bahiense llegó a la NBA desde Europa, hizo escuela, porque también la incorporaron a su juego estrellas de la talla de James Harden y Dwyane Wade. Y también hizo historia porque le ganó a jugadas de otras grandes leyendas como el fade away de Michael Jordan o el tiro con tablero de Tim Duncan.



Es un movimiento donde un jugador ataca la zona pintada dando un paso hacia una dirección y repentinamente cambiando de rumbo hacia otra. De esta manera, y con la ayuda de algún compañero que lo cortina y quiebra la defensa, le queda el camino libre rumbo al aro.



Para definir al ganador, inicialmente se seleccionaron 16 jugadas históricas y se elaboró un cuadro, como si fuesen octavos de final. Cada acción competía contra otra e iba avanzando de instancia. En su camino a la victoria, Manu dejó en el camino al llamado desaire de rivales de Rajon Rondo (octavos de final), al finger roll de George Gervin (cuartos de final), al pelícano de Dirk Nowitzki (semifinal) y, finalmente, a la reversa de Kyrie Irving (se impuso por 74% de los votos).