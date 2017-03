Así será Switch, la nueva consola que Nintendo lanzará el viernes

Nintendo Switch es la última consola desarrollada por Nintendo que será lanzada el viernes en Estados Unidos, Europa y Japón. Se trata de la primera consola híbrida que puede usarse tanto de manera portátil como de mesa.



Si bien aún no tiene un precio definido en Argentina (ni fecha específica para su llegada), en el resto del mundo rondará los U$S 300. Vendrá acompañado por “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.





Se pondrá a la venta en dos versiones, cuya única diferencia serán el color de los comandos. En la edición estándar serán negros y en la alternativa, uno rojo y otro azul, detalló el sitio especializado Vandal.

La consola vendrá con pantalla incluida. Será de 6,2 pulgadas, multitáctil y alcanzará una resolución de hasta 1280x720. Respecto a al disco duro, tendrá una memoria de 32GB, pero podrá ser ampliado mediante tarjetas microSD o microSDHC.

Un detalle muy importante son los comandos joy-con. Cada uno posee un sensor de movimientos independientes, y los botones superiores L y R ejercen de pulsadores. También cuentan con una cámara que puede detectar gestos de la mano, y vibración individual, ademas de botones para dar "share".