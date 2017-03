Ofrece comprar la computadora que le robaron para recuperar las fotos de su hija muerta

En cuanto se mudaron a la nueva casa, comenzaron las amarguras. La familia Terragni llevaba apenas unos cuantos días en la vivienda cuando los ladrones irrumpieron en ella.



"Como no había absolutamente nada en casa, se llevaron la CPU de la computadora", contó Yemila en su perfil de Facebook. No fue lo único: los ladrones también robaron celulares y una cámara de fotos. Pero a ella sólo le interesa el CPU.



"Estaba toda la vida de Martina en fotos, los videos donde me dice mamá, los elementos con los que Joaquín conoce a su hermana (…) Si alguien sabe que le ofertan una CPU por favor me avisa. Yo lo compro", publicó según reprodujo el sitio TN.com.ar.



Martina Terragni era su hija y tenía 11 años cuando en marzo de 2015 murió en un accidente de tránsito. La mujer contó a los medios locales que además había un video que la nena le había hecho a su hermanito, que todavía estaba en la panza de su mamá cuando ella murió.



“Siempre le muestro a Joaquín las fotos de su hermana. Es una forma de recordarla. Ahora perdimos todo eso, por eso la desesperación”, explicó. Por eso, ella lo único que les pide a los ladrones es que le devuelvan la fotos, que valen más que cualquier fortuna del mundo.