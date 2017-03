Manzur afirmó que disminuyó el delito y anunció inversiones en el sistema eléctrico

El Gobernador Juan Manzur dejó inaugurado esta mañana el 112° período de sesiones ordinarias de la Legislatura. El mandatario, en en un extenso discurso que duró una hora y 40 minutos, hizo un repaso por los eventos y los festejos realizados por el Bicentenario, anunció una inversión millonaria respecto a materia energética, se comprometió a combatir la violencia contra la mujer y la inseguridad, al tiempo que informó un plan para sembrar 1,5 millones de árboles en la provincia.



Mientras el acto protocolar se llevaba adentro con la presencia del vicegobernador Osvaldo Jaldo, ministros y parlamentarios, miles de representantes políticos rodearon el palacio espejado con bombos, pancartas, coloridas remeras, papeles picados y bombas de estruendo.



En el discurso de Manzur, de 33 páginas, ocho de ellas fueron dedicadas a destacar festejos por el Bicentenario de la Independencia de la Argentina y los eventos desarrollados en la provincia en ese marco en el ámbito religioso, deportivo, cultural, académico y social, entre otros.



"Un hecho histórico y nunca antes visto fue la presencia de los tres poderes del Estado Nacional para celebrar el Bicentenario de la Independencia. Como no había sucedido nunca antes, todos los poderes del Estado Argentino, Nación y provincias, concurrimos al cumpleaños de la Patria. Sin dejar de ser lo que somos cada uno, el 9 de Julio de 2016 nos vio unidos en la diversidad y juntos en la Patria común", destacó.



De acuerdo a los números informados por Manzur, el Bicentenario movilizó una gran cantidad de recursos, generando, entre enero y noviembre de 2016, un impacto económico de $ 1.500 millones en el rubro hotelero y poco más de $ 3.300 millones en toda la actividad.



Ampliación de rutas áreas



El gobernador aprovechó unos minutos para destacar el acuerdo alcanzado con Avianca para que el aeropuerto de Tucumán sea el centro de operaciones en el norte. En esa línea, Manzur indicó que la provincia pasará de tener 10 vuelos diarios a 25, al tiempo que resaltó que se generarán cerca de 450 puestos de trabajo de manera directa.



Inversión y respaldo a productores locales



El Gobierno y EDET invertirán $ 2.400 millones en obras de distribución y transporte de energía eléctrica como parte de un conjunto de medidas para acompañar a los productores locales, destacó Manzur. "Esto contribuye de manera sustantiva al crecimiento de una infraestructura básica que es esencial para la actividad privada que venimos mencionando", dijo.



Respecto a la situación azucarera, el titular del Poder Ejecutivo se refirió a las versiones sobre un eventual ingreso de azúcar desde Brasil. "Quiero dejar sentada nuestra posición a este respecto: nos opondremos con todas las fuerzas que nos da nuestra autoridad a cualquier acción en este sentido que pueda ser contraria a nuestros intereses provinciales y regionales", remarcó.



Un árbol por cada tucumano



Durante su amplio discurso, el mandatario indicó que el Gobierno decidió reforestar la provincia y se comprometió a sembrar un millón y medio de árboles, uno por cada tucumano. "Es un proyecto que reúne mucho de los objetivos y propósitos con que hemos encarado nuestra gestión: el cuidado del medio ambiente; la potenciación de aquella tradición ecologista que nos legaran Miguel Lillo, Alfredo Guzman y tantos otros tucumanos; la recuperación de un emblema provincial; y la transmisión de valores para nuestras generaciones futuras", apuntó.



Empleo



Manzur tomó como referencia las estadísticas de Indec y del Ministerio de Trabajo de la Nación y afirmó que Tucumán fue una de las tres provincias argentinas donde hubo generación de empleo, y no disminución del mismo durante 2016. "Mientras el resto del país sufrió en mayor medida las consecuencias de la crítica situación económica que vivimos, nosotros podemos decir que Tucumán ha visto, felizmente, aumentar el número de puestos de trabajo en el sector privado", apuntó.



"Como lo dijimos el año pasado, nuestra meta no es sólo mantener e incrementar el número de este sector, sino abrir las oportunidades de empleo a los sectores más carenciados y excluidos de nuestra provincia", agregó al respecto.



Educación



Con las paritarias docentes aún sin resolver para el ciclo lectivo de este año, el gobernador agradeció a los educadores, conserjes y directores porque el año pasado se alcanzaron los 182 días de clases. "Nuestros docentes son el camino indiscutible para la calidad educativa. Por ello hemos puesto en marcha un ambicioso programa de capacitación gratuito y universal en las modalidades presencial y virtual, que ya alcanzó a 37 mil docentes", manifestó.



La problemática de las adicciones



Manzur, en su extensa alocución, hizo hincapié a los problemas de adicciones que sufren miles de tucumano. "Hemos puesto un esfuerzo especial en esta tarea. En la medida en que es una problemática vinculada a múltiples factores que lo causan e intervienen, hemos conformado una Mesa Interministerial de trabajo, para un mejor abordaje del tema como política de Estado", manifestó.



"Tres datos me parecen de relevancia para compartir con ustedes, que confirman y señalan tendencias y problemas. De las personas asistidas por algún tipo de consumo, más del 70% son varones; el 40% tienen entre 15 y 25 años; y la principal causa de adicciones, en gran magnitud y diferencia, es el alcohol. Esta información nos señala direcciones y metas para las políticas públicas y, a todos como comunidad, el norte de nuestro quehacer colectivo", agregó.



Violencia de género



El ex ministro de Salud de la Nación expresó su preocupación por el creciente número de femicidios (hubo 10 en Tucumán el año pasado). "Toda vida es sagrada. Pero la de la mujer lo es de manera especial, por su innegable y singular aporte en todo el quehacer de la actividad familiar, humana y social. Debemos trabajar lo más que podamos para revertir esta situación. Pertenezco a un movimiento político que se enorgullece de mostrar logros históricos, legales y políticos, en la emancipación social de la mujer", apuntó.



Problemas de seguridad y narcotráfico



Manzur no dejó de lado la problemática de la inseguridad. "Además de complejo, es un tema de alta sensibilidad, porque tiene que ver con el día a día de nuestros ciudadanos y la vida en sociedad. Son situaciones que generan intranquilidad y, muchas de ellas, como las adicciones, con consecuencias severas, sobre el bienestar de adolescentes, jóvenes y adultos", reflexionó.



"Se incorporaron 263 nuevos efectivos. Queremos más y mejores policías haciendo prevención, fortaleciendo la guardia urbana en la modalidad de policía de proximidad, con personal idóneo y preparado para dar las respuestas que hoy demanda la ciudadanía", ahondó.



Según el gobernador, el año pasado se incrementaron más de un 100% el secuestro de cocaína respecto de 2015; en un 10% las detenciones; y en un 700% el secuestro de dinero proveniente del narcotráfico.



Además, afirmó que en 2016 se incrementó un 30% la detención de personas por distintos delitos o faltas. "Según un informe del Poder Judicial de la provincia, se han reducido los homicidios en ocasión de robo en un 30%, y según datos provistos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la provincia ha reducido la totalidad de delitos en un 7%", manifestó.



Reforma política



Manzur, sobre el final de su alocución, remarcó que la provincia ya trabaja en una reforma política, luego de las escandalosas elecciones provinciales ocurridas en 2015. "Tengo profunda confianza que en el marco de esta discusión franca y respetuosa, esta Legislatura producirá una ley que deje en claro y perfeccione las reglas de juego democráticas en nuestra provincia y, al mismo tiempo, reformule y fortalezca el vínculo entre los ciudadanos y sus representantes", afirmó.