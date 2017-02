Vidal anunció una convocatoria a los 60.000 voluntarios ante el paro docente

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy que las 60.000 personas que se ofrecieron como voluntarias para dar clases durante el paro docente serán convocadas para brindar apoyo escolar a los chicos en centros comunales, clubes de barrio y otros espacios sociales, según informó Clarín.

Además redobló las críticas al anuncio de los gremios docentes de ir al paro, en rechazo a la falta de convocatoria de una paritaria nacional, pero explicó que "la tarea docente es muy importante, no podemos cambiarles a los chicos el docente, que primero tengan un voluntario y luego al docente que los va a acompañar todo el año".

Sin embargo aclaró: "los voy a convocar. La tarea de nuestros docentes en la Provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar. Ahí hay mucho espacio para el voluntariado, mucho más si no hay clases, porque los chicos van a tener apoyo escolar igual"

Agregó que será muy importante tener a los voluntarios ahí y que habrá un registro abierto de voluntarios para que puedan acompañar a nuestros chicos desde otro lugar.

Vidal dijo esta tarde -en Mar del Plata- que en el marco del conflicto por la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires "el gobierno hará el mejor esfuerzo para que ningún salario pierda contra la inflación" y remarcó que la discusión se tiene que dar con los chicos en las aulas.

Vidal, quien participó junto al jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta del Espacio Clarín, dijo a los presentes: "acá no está en discusión si los docentes se merecen un mejor salario, pero tenemos que dar esta discusión sin intencionalidad política, con la realidad de la provincia sobre la mesa y pensando en lo mejor para los chicos"

"Los dirigentes sindicales están haciendo un paro el día lunes, sin haber permitido que las provincias resolviéramos esta cuestión, porque nosotros somos quienes pagamos los sueldos" enfatizó, y agregó que el Ministerio de Educación Nacional no tiene escuelas, ni paga salarios, ni toma las decisiones cada vez que hay un conflicto con la paritaria docente.

La gobernadora bonaerense manifestó que si no hay acuerdo, van a seguir convocando, porque esa es su vocación.





Para finalizar, la gobernadora puntualizó: "no es que el día lunes termina la posibilidad de sentarnos con los gremios y ponernos de acuerdo. Ojalá lo hagamos antes del lunes y vamos a hacer el mejor esfuerzo para que ningún salario pierda contra la inflación".