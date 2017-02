El líder de Los Manseros Santiagueños dio explicaciones sobre el escándalo

El líder de los Manseros Santiagueños, Onofre Paz, se refirió hoy al escándalo que protagonizó días atrás cuando despidió de la agrupación a su hijo, el músico Martín Paz, durante un festival.

"Él (por Martín) estaba de mala voluntad en el escenario y le dije 'pone buena cara que la gente no tiene la culpa'. Y me echó a la mierda. Entonces le dije 'te voy a quitar'", empezó explicando Onofre sobre el escándalo del fin de semana, según detalla Día a Día.

Según palabras del Mansero su reacción se explica porque "tenía muy alta la presión y la glucosa".

"Cuando uno es diabético parece que las reacciones no las piensa en el momento y hace lo que siente", se justificó.

En diálogo con Cadena 3, Onofre también le pidió disculpas al público del Festival del Carbón en Las Arrias por el momento que les tocó vivir.

Al momento de hablar del futuro del grupo y de Martín, dijo: "y ahora no sé. El sábado tenemos que actuar pero no creo que vuelva. Está libre ya y todavía no hemos pensado a quién vamos a traer de reemplazo".

Aún así, también habló de la intimidad de su hijo y sacó a relucir algunos inconvenientes que tendría Martín: "anda medio loquito de la cabeza, con problemas con minas también y se desquita con nosotros. Yo le digo que cuando tenga un problema así lo deje en la casa o en el camarín".

"En el mejor momento viene a crear un problema así. Nosotros somos de los conjuntos más convocantes", cerró Onofre.

El escándalo

En la noche del sábado, durante una presentación en el Festival de Carbón, en la localidad de Las Arrias, cuando el grupo terminó de cantar Desde el Puente Carretero, un clásico en su repertorio, Martín Paz quiso saludar a un nenito que estaba entre la gente. Allí mismo, su padre y fundador del grupo, Onofre Paz, lo frenó en un tono agresivo que la gente no entendía si era en broma o en serio. Luego quedó más que claro que era muy en serio.

“Claramente será la última actuación de Martín Paz porque hoy lo voy a echar”, dijo entonces Onofre.

