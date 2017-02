"Atlético es casi invencible cuando juega de local", dijo el "Vasco" Azconzábal

Juan Manuel Azconzábal, el director técnico que llevó a Atlético a Primera División y luego a la Copa Libertadores 2017, se mostró feliz por el presente que vive el club de 25 de Mayo y Chile.



El pasado 18 de noviembre, el "Vasco" tomó una decisión que sorprendió a todos: horas antes del partido ante Lanús, presentó su renuncia a los dirigentes del "Decano". Pese a que se trató de convencerlo para que siguiera, Azconzábal mantuvo su postura y se alejó luego del choque ante el "Granate".



Ahora, como entrenador de de Huracán, con quien debutará mañana en la Copa Sudamericana ante Deportivo Anzoátegui de Venezuela, el "Vasco" analizó el presente de Atlético: "se transformó en un equipo duro, es muy difícil llevarlo por delante. Además es un rival casi invencible cuando juega en el Monumental".



"Lo que hicimos en Atlético fue bueno, pero lo que están haciendo ahora es mejor, por eso no me queda más que felicitarlos", dijo el DT respecto a la labor de Pablo Lavallén al frente de la sensación de la Libertadores.



Por último, en declaraciones a Radio Télam, Azconzábal aseguró que busca la mejor versión del club de Parque Patricios, donde juegan los ex "decanos" Nicolás Romat y Lucas Villalba. "Con Huracán buscaremos tener los resultados que tuvimos en Tucumán. Buscamos siempre una situación que roce la perfección, algo que es muy complicado en el deporte", concluyó.