Mitos y verdades sobre las dietas vegetarianas

Que necesitan complementarse con suplementos vitamínicos o minerales, que generan anemia o que no son aptas para deportistas o embarazadas, son algunos de los dudas que circulan alrededor de las dietas vegetarianas. Por ese motivo, la nutricionista Liliana Grimberg, dijo que aquellos que quieran someterse a esta forma de alimentación deben recibir el asesoramiento de profesionales de la salud.

A continuación, enumeramos tres claves de estas dietas:

1. El vegetarianismo es una moda. "Eso no es cierto, ya que la mayoría de las personas a lo largo de la historia del mundo se han alimentado con dietas predominantemente vegetarianas", dijo Grimberg a Télam.



El vegetarianismo es el régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne. Dentro de la práctica hay distintos tipos y grados: quienes no admiten ninguna ingesta de productos derivados de los animales (como el huevo, los lácteos o la miel de las abejas), son denominados vegetarianos estrictos o puros; los que sí consumen leche se conocen como lactovegetarianos; quienes consumen huevos, ovovegetarianos, y los que consumen ambos productos, ovolactovegetarianos. Asimismo, quienes no se alimentan de nada animal ni usan productos provenientes o testados en ellos se denominan veganos, mientras que quienes sólo se alimentan de fruta, practican el frugivorismo.





En la dieta vegetariana se acepta además la cocción de los alimentos y el consumo de productos refinados (los más comunes son el azúcar y la harina), además de pastas blancas, frituras y alimentos en conserva o aquellos con colorantes o preservadores, lo que la diferencia de otros tipos de dietas, como la macrobiótica y naturista.



2. La persona no puede dejar de consumir ciertos alimentos ni lácteos. "La mayoría de los vegetarianos sanos no necesita tomar suplementos, aunque puede haber excepciones". Y continuó: "alimentos de granos como las legumbres, cereales, la combinación entre ellos (lentejas con arroz, por ejemplo) o nueces y tofu son sólo algunos alimentos de origen vegetal que contienen proteína".





Con respecto al calcio, consideró que una dieta vegetariana bien planeada puede aportar la cantidad necesaria, ya que "incluye productos lácteos, semillas, frutos secos y productos fortificados".

3. ¿El vegetarianismo no se recomienda en niños o embarazadas? "No es cierto. Esa dieta es segura siempre que se suministre la cantidad necesaria de cada alimento, es decir que haya suficientes calorías, proteínas, vitaminas y minerales para cuerpos sanos en crecimiento".





"Otro mito es el que tiene que ver con la anemia. Los alimentos como las legumbres y hortalizas de hojas verdes tienen hierro, y condimentadas con jugo de limón o consumiendo un cítrico después de la comida se mejora su absorción", finalizó.