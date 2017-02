El Boleto Estudiantil Gratuito se podrá renovar a partir del 13 de marzo

A partir del 13 de marzo ya se podrá renovar del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), según informó la Municipalidad capitalina.



Se habilitarán dos centros de emisión del Boleto Estudiantil Gratuito: en San Lorenzo 1.270 y en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en avenida Adolfo de la Vega y Lamadrid. Los turnos para realizar la gestión se podrán solicitar a partir del 6 de marzo por internet, a través de una página web que será oportunamente difundida.



El Municipio informó que en 2016 más de 42.000 estudiantes accedieron a este beneficio. El Boleto Estudiantil Gratuito consiste en dos viajes gratis diarios para ir y regresar de la escuela en ómnibus.



Para poder viajar sin cargo, los beneficiarios utilizarán las mismas tarjetas del BEG que se les entregó el año pasado, cuando se lanzó el programa.



En tanto, se entregarán nuevos plásticos a los alumnos que el año pasado no hayan accedido al beneficio, y que ahora estén en condiciones de tramitarlo, como, por ejemplo, los niños que este año ingresen a primer grado.



Cabe recordar que los chicos de hasta cinco años que viven en la Capital provincial viajan gratis en colectivo, por lo que los alumnos de jardín de infantes no pagan boleto en el transporte público urbano.



Se recuerdan los requisitos para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito:



- Ser alumno de una escuela pública de nivel primario y secundario.



- El alumno y el establecimiento escolar deben tener domicilio dentro de San Miguel de Tucumán.



- El estudiante debe residir a más de nueve cuadras de la escuela.



- Al momento de la gestión, se debe presentar certificado escolar original (de abono escolar o Constancia de alumno regular), con sello y firma de la dirección de la escuela.



- También se debe presentar DNI (original y fotocopia) del alumno, donde conste que tiene domicilio en San Miguel de Tucumán.



- Los estudiantes que realicen el trámite por primera vez deberán concurrir al momento de tramitar la tarjeta magnética, para que le tomen la fotografía correspondiente.



- En tanto, no será obligación que los estudiantes que accedieron a este beneficio el año pasado, y que ya tienen su plástico, concurran personalmente. En este caso, un padre o tutor puede realizar la gestión.