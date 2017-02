¿Vuelven los visitantes? Autorizaron la venta de entradas para Banfield-Boca

BUENOS AIRES.- El titular del Aprevide, Juan Manuel Lugones, confirmó hoy que habrá 7.500 localidades disponibles para simpatizantes de Boca en la visita al estadio de Banfield, prevista para el domingo próximo, y sostuvo que "hay Ok del Gobierno para que todos los partidos en la provincia de Buenos Aires se jueguen con (hinchas) visitantes".



"Se habilitará en Banfield no sólo la tribuna visitante, sino también una parte del codo. La idea es que la parcialidad de Boca pueda ocupar toda la tribuna visitante, habrá disponibles 7.500 lugares", precisó el funcionario, en declaraciones a TyC Sports, que reprodujo la agencia DyN.



Adelantó por otra parte que, como el club visitante no se encargará de la venta de boletos, "Banfield ha decidido venderle al público de Boca las entradas a través de algún sistema electrónico".



La medida llega después de tres años ya que la AFA suspendió el ingreso de visitantes en junio de 2013, después de la muerte de un hincha de Lanús en La Plata, luego de un enfrentamiento entre barras y la Policía Bonaerense.