Hofer, sobre los motochorros: "la moto se transformó en un facilitador del delito"

El secretario de Seguridad de la provincia, Paul Hofer, arremetió contra los "motochorros" e insistió con que la actualidad exige que se creen normas para luchar de manera efectiva contra este tipo de delitos. Por eso adelantó que avanzarán con la iniciativa para que se prohíba que dos hombres circulen en moto. "Necesitamos herramientas para bajar estos tipos de ilícitos. Por eso insistiremos enviando el proyecto a la Legislatura para contar con normas que nos ayuden a luchar contra estas personas”, aseguró.



El funcionario no habla de estigmatización, pero sí cree conveniente que se haga otro análisis de la situación. “La moto, como medio de movilidad, se transformó en un facilitador del delito. Hace no mucho tiempo atrás, los arrebatos y los robos de motos, en general, se producían cerca de las zonas rojas. Ahora tenemos a personas que a bordo de un rodado están recorriendo la ciudad en busca de una oportunidad para cometer un ilícito”, agregó.

“Hay un aumento en el robo de motos porque desgraciadamente hay un mercado negro con mucha demanda. Es decir, hay gente que está comprando las motos y los celulares que se roban. El ladrón sale a la calle a buscar esos elementos porque sabe que los venderá rápidamente. Hay que terminar con la cultura de la ilegalidad”, razonó en una charla con LAGACETA.com.

El funcionario también se inclinó para que la Justicia proceda con las personas que se les sorprenda circulando con motos robadas. “Las personas que se las detiene con una moto o celular robado, no siempre es aprehendida. Además de no haber un mismo criterio en la Justicia, los que transitan con esos elementos, en la mayoría de los casos, no tienen consecuencia, no reciben un mensaje claro. Hasta LA GACETA publicó el caso de un jardinero que reconoció que en seis meses compró tres motos robadas”, comentó.

Hofer insistió que en los próximos días enviarán a la Legislatura el polémico proyecto para que se impida que dos hombres viajen juntos en una motocicleta. “Los legisladores deben entender que necesitamos de más herramientas para tratar de frenar esta situación. No somos los dueños de la verdad, simplemente consideramos que son normas que ahora nos pueden dar buenos resultados. Se debe debatir, analizar y sancionar. La sociedad exige respuestas”, concluyó.