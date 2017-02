Las 12 mejores fotos de Romina Rafael, la Reina Provincial de los Corsos

Romina Rafael luce orgullosa la corona de Reina Provincial de los Corsos, que consiguió en la edición número 41 de los carnavales de Aguilares. La joven de 25 aos sorñprendió con su figura y se llevó todos los elogios del jurado.



La chica del barrio 1° de Mayo no pudo ocultar la felicidad al ser coronada: “estaba muy emocionada. Me encanta representar a mi ciudad, en la que nací, en la que me crié. No me imaginaba ganar porque todas las chicas son muy bonitas y muy bellas. Era para cualquiera”.



Cuando le consultaron sobre los secretos para mantenerse en forma, Rafael confesó que "lo primero y principal es hacer actividad física. Después, tomar muchísima agua, alimentarme bien, tengo mis horarios para comer, cada tres horas. Me levanto todos los días a las 7. Tomo aproximadamente cinco litros, me levanto y lo primero que hago es tomar un vaso de agua".



"Participo en competencias de bikini fitness. En noviembre competí en Aguilares y salí en segundo lugar. Me encanta competir y representar el lugar donde nací", concluyó la joven.