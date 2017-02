Salta prohibió las visitas íntimas a presos por violencia de género

SALTA.- Los 45 detenidos por causas de violencia de género y femicidios tienen prohibidas las visitas íntimas desde el pasado miércoles en Salta, decisión oficial que se tomó luego que en enero Gabriel Herrera matara a su pareja en el penal donde estaba cumpliendo condena por haber asesinado a su esposa en 2006, también en una cárcel, e intentar matar a otra mujer en la misma situación.



Herrera mató durante una visita íntima el último 5 de enero a Andrea Neri, tras haber hecho lo mismo el 23 de marzo de 2006 con Verónica Castro en la cárcel de Metán, femicidio por el que cumplía condena en el penal Villa Las Rosas donde cometió el último asesinato, informó la agencia Télam.



Estos no son los únicos casos en Salta, ya que en 2009, en la granja penal de Orán, Marcelino Agüero mató a Eliana Coria y luego se suicidó. El femicida estaba preso por haber asesinado a su suegra.



Andrea Neri, Verónica Castro y Eliana Coria son tres de las mujeres asesinadas por hombres en cárceles, a las que se suman cuatro más en los últimos nueve años, según el registro de femicidios de La Casa del Encuentro publicado por Télam el 21 de enero último, que ahora agrega información sobre decisiones oficiales adoptadas o las que aún faltan para terminar con estos delitos.



En Tucumán



El 21 de diciembre del año pasado Elizabeth Yanina Aguirre fue a visitar a su pareja Henry Coronado al penal de Villa Urquiza, donde el hombre la mató, tras lo cual los dos hijos de la mujer quedaron en el patio de la cárcel deambulando, perdidos dentro del penal.



Coronado estaba detenido por el femicidio de su ex pareja, Laydi Meneses. Fuentes oficiales del gobierno tucumano confirmaron a Télam que "no se tomaron medidas ni se inició una investigación al personal del penal".



"Estos femicidios ocurrieron bajo la custodia del Servicio Penitenciario o Fuerzas de Seguridad sin ser evidenciados como tales. Se debe trabajar a nivel social en reconocer estos asesinatos como la expresión máxima de violencia hacia la mujer y dentro de la órbita estatal en formar funcionarios que se encuentren capacitados para prevenir e intervenir en cualquier situación de violencia de género", aseguró María Laura Novo, abogada del área de Incidencia en Políticas Públicas de La Casa del Encuentro.