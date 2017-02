El preso que transmitió por Facebook un motín en la cárcel sufrió quemaduras y está internado

El preso Mathias de León, que a principios de enero "transmitió en vivo" por la red social Facebook un motín en Villa Urquiza, aparentemente se habría prendido fuego dentro de la cárcel y se encuentra internado en grave estado en el Hospital Centro de Salud.

Según informaron sus allegados a través de la red social, el preso tiene quemaduras en gran parte del cuerpo y está en terapia intensiva, con respirador artificial, peleando por su vida.

Sin embargo, sus familiares señalan que es inexplicable que el preso "se haya prendido fuego solo ya que donde se encuentra alojado no hay elementos inflamables".

El lunes 9 de enero se produjo un violento motín dentro de la cárcel de Villa Urquiza. Desde su cuenta de Facebook, Mathias de León transmitió hacia el exterior del penal lo que estaba ocurriendo: "Apagon en la carcel los presos quieren hacer motin el diablo anda dando coletazos en el pabellon pero..... No creo q sean tan locos si aca es el unic penal en el que no hay dos por uno y saben porque? Porque son todos unos manga de pecho frio por las dudas si no me conecto mas hasta siempre gente". escribió en enero de este año.

Mathias de León, el preso que en enero contó por Facebook un motín en Villa Urquiza, se encuentra internado en el Hospital Centro de Salud.



En la cuenta personal que tiene el detenido en la red social, sus allegados informaron que presenta quemaduras en gran parte del cuerpo y que está en terapia intensiva, con respirador artificial. En esas publicaciones señalan que no es posible que Mathias "se haya prendido fuego solo, ya que donde se encuentra alojado no hay elementos inflamables".

"Los policías quieren ver muerto a Mathias de León, sea como sea, ya que él denunció por Face que había un motín. Él lo hizo para que no hubiera en la cárcel de Villa Urquiza una masacre cómo pasó en Brasil. La familia pide que no lo toquen, porque sabemos que los policías lo quieren ver muerto como sea."

El lunes 9 de enero se produjo un violento motín dentro de la cárcel de Villa Urquiza. Desde su cuenta de Facebook, Mathias de León transmitió hacia el exterior del penal lo que estaba ocurriendo: "Apagón en la cárcel; los presos quieren hacer motín y el diablo anda dando coletazos en el pabellon pero..... No creo q sean tan locos si aca es el único penal en el que no hay dos por uno y ¿saben por qué? Porque son todos unos manga de pecho frio por las dudas si no me conecto más, hasta siempre gente", puso en enero de este año.