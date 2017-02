El pueblo que ofrece tierra y trabajo recibió a la primera familia

La idea de abandonar las grandes urbes en busca de más tranquilidad para la familia se volvió realidad para la familia Rodríguez-Robredo, la primera seleccionada para poblar Colonia Belgrano, una localidad santafesina con potencial económico y social que ofrece tierra y trabajo.



Ubicada a 90 kilómetros de la capital de Santa Fe, desde dónde se mudaron los Rodríguez-Robredo, el pueblo cuenta actualmente con 1.300 habitantes y forma parte de un programa piloto "Bienvenidos a mi pueblo", impulsado por una organización suiza "Es vicis", que persige la finalidad de potenciar localidades rurales.



"Nos mudamos el 27 de diciembre a Colonia Belgrano en busca de tranquilidad y de nuevos proyectos. Nos recibieron de forma espectacular. Los chicos se adaptaron muy bien, asistieron a una colonia de vacaciones desde el primer día y ya tienen amigos", relató Cecilia Robredo, esposa de Sergio Rodríguez y madre de Matilda, Florencia y Francisco, en una nota publicada por Lanacion.com.



"La gente es muy buena, muy sociable y solidaria más que nada. Se brinda de corazón y no por interés. Me encanta Colonia Belgrano porque tiene muchas posibilidades de trabajo, brinda muchas posibilidades. Está bueno no tenerle miedo al pueblo. Yo le tenía miedo porque pensaba que iba a haber menos trabajo, pero Colonia Belgrano me demostró que tiene mucho potencial de crecimiento", comentó Sergio.



Colonia Belgrano fue elegida como sede para el desarrollo de la iniciativa luego de un estudio previo que la postuló como el mejor lugar para el experimento. Según las evaluaciones hechas por los especialistas de la fundación, cuenta con gran potencial de crecimiento tanto social como económico: industrias en productos alimenticios, fábricas de maquinas agrícolas y distintas producciones agropecuarias.



Debido a la gran cantidad de consultas que recibieron, desde la fundación advirtieron que ya seleccionaron a todas las familias que se radicarán en el lugar pero aclararon que ofrecen el modelo de réplica para que pueda ser reproducido en otros pueblos del país.