Angelici confía en que el fútbol se reiniciará el fin de semana

BUENOS AIRES.- El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, me mostró confiado en que lleguen los fondos para que el torneo de Primera División se reinicie el viernes próximo y señaló que es más fácil solucionar los problemas con el fútbol en marcha.



"Mañana vamos a trabajar todo el día. Los jugadores y dirigentes queremos comenzar. Mañana a primera hora vamos a contactarnos con el gremio. La idea es que la pelota comience a rodar, porque así es más fácil solucionar los problemas", evaluó Angelici, en una conferencia de prensa que brindó en el complejo Pedro Pompilio.



Al mismo tiempo, confió en que "seguramente van a llegar los fondos" provenientes del Estado por la rescisión del Fútbol para Todos, y manifestó que desde la dirigencia esperan "que los clubes se puedan llevar los cheques para poder pagarles a los jugadores".



Con respecto al paro ratificado el lunes por Futbolistas Argentinos Agremiados, en reclamo de la cancelación total de la deuda con los futbolistas, Angelici aseguró: "esta novela ya la vimos. Todos los años pasa lo mismo". "Hay que acordarse antes, no a fin de año. Es una época que pasó, todos los clubes tiene que ser responsables al momento de fichar jugadores", subrayó, y agregó que se viene "una etapa nueva en el fútbol, con un fair play financiero muy duro".



Elecciones



Por otro lado, con vistas a las elecciones de AFA del 29 de marzo, consideró que Argentina cuenta con "la capacidad de hacer el estudio de idoneidad" de los candidatos a la presidencia de esa entidad y destacó la predisposición de la dirigencia de Primera División y el ascenso para ceder ante determinadas cuestiones, por ejemplo, la representación en la nueva Asamblea.



"Mostramos una gran humanidad en el fútbol argentino y todos han cedido. Lo único que no nos pusimos de acuerdo es en que la propia asociación es la que debe decidir la idoneidad. Pero si FIFA y Conmebol entienden que tienen que hacer el estudio, mandaremos los papeles rápido para que ellos también lo hagan", explicó. (DyN)