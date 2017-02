Se bajó del viaje porque volvió con su ex y sus amigos llevaron una gigantografía de vacaciones

BUENOS AIRES.- Un grupo de amigos que se fue de vacaciones a Río de Janeiro hizo pasear por las calles y las playas cariocas la gigatografía de uno de los jóvenes que a último momento decidió no bajar porque se arregló con una ex novia. "Se bajó porque volvió con la ex, y nosotros lo trajimos igual", manifestaron los jóvenes en diálogo con "Crónica".



Carlos, quien sacó la historia a la luz, dijo que decidieron hacer la gigantografía por lo mal que les cayó la noticia ya que, además, estaba todo el viaje pago. "Estábamos indignadísimos cuando nos comentó que no viajaba porque volvió con la ex y sus frases fueron: ‘hice el click’ y ‘quiero hacer las cosas bien’", indicó.



"En la misma fecha que él tendría que venir a Río se fue a Cataratas con la ex. Está al tanto de todo pero mucho no comenta, cerró el Facebook y cambió el celu justo antes del viaje", agregó el muchacho.



Además, luego de "pasear" a su amigo "pollerudo" por todo Río de Janeiro, incluido el Cristo Redentor, Carlos indicó que la gente les pidió fotos con él.