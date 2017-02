Insólito, pero cierto: llamó a un pediatra a domicilio y vino un ladrón

BUENOS AIRES.- Una familia fue asaltada en su casa del barrio porteño de Colegiales por un delincuente que se hizo pasar por el médico de una prepaga que llamaron a domicilio para que atienda a una niña de seis años.

Según informa la agencia NA, el episodio se originó el viernes pasado cuando la dueña de casa, llamada Carolina Arce, llamó a la prepaga OSDE y pidió un médico a domicilio para asistir a su pequeña hija, que sufría fuertes dolores estomacales. Poco después llamó al portero una persona que se identificó como el médico.

"Dijo que era el médico, era un hombre con pantalón y camisa, y un bolso como si fuera así. Lo hice pasar, le empecé a contar lo que pasaba con mi hija y sacó un arma pidiendo toda la plata", contó la damnificada a los medios. Enseguida acudió el esposo, al que también redujo y como a su esposa, le sacó el celular y otros valores.

El hombre intentó calmarlo, pero le exigía más dinero, por lo que lo llevó a una habitación para ofrecerle todo el que había en un departamento.

"No podía creer que no teníamos más plata. Nos dijo que nos iba a atar y encerrar, pero mi marido logró calmarlo, le dijo que no íbamos a hacer nada y lo acompañó a la puerta del edificio", sostuvo Carolina.

La familia llamó a la prepaga donde le dijeron que no sabía como había ocurrido, ya que la información sobre los llamados van directamente por una aplicación con la que cuentan los médicos.

"Cuando volví a llamar, la telefonista se quedó anonadada, quiso enviar una ambulancia en el momento, yo estaba tan impactada que no quería recibir a nadie más en mi casa y corté", contó la mujer..

"Pero nos volvieron a llamar insistiendo que querían enviar el médico que estaba destinado a venir, era una doctora, nos pasaron todos los datos y nos dijeron que cuando estuviese en la puerta nos iban a llamar, y así fue. Llegó justo cuando también llegó el patrullero, ya que llamamos al 911", añadió.

Comunicado de OSDE

Frente a los hechos de carácter policial de público conocimiento, nos vemos obligados a ofrecer un relato cronológico de lo ocurrido.

El viernes 24 a las 21.01 recibimos el llamado de una socia solicitando un médico pediatra a domicilio para su hija por un cuadro de dolor abdominal. A las 21.41 la socia volvió a llamar para avisar que había sido asaltada en su domicilio, OSDE le ofrece una ambulancia y ella la rechaza y anula el pedido médico. A las 21.47 el coordinador médico, preocupado por la salud de la menor, reitera el ofrecimiento de la pediatra, que ya estaba en zona. A las 22.01, luego de identificarse, finalmente la médica ingresa al domicilio junto con la policía. La menor fue atendida por un cuadro de gastroenteritis.

El mismo día en que ocurrió el hecho, recibimos 3.702 llamadas de urgencias y se realizaron 2.347 visitas médicas a domicilio. El promedio anual es de 1.180.000 visitas. Estos números hablan de la seguridad que ofrece el sistema de comunicaciones encriptadas de urgencias, utilizado entre la base y los médicos.

A la vez, hemos iniciado investigaciones, tanto internas como con las prestadoras de servicios telefónicos. Toda la información y las grabaciones de las llamadas han sido puestas a disposición de la comisariía 31, con el doble objetivo de esclarecer el hecho a la brevedad y llevar seguridad y confianza a los más de dos millones de afiliados que nos confían cotidianamente su salud.

Dr. Víctor Hugo Cipolla Gerente de Relaciones Institucionales.