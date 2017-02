Onofre y Martín volverán a cantar juntos tras el escándalo de Los Manseros Santiagueños

Los fanáticos del folclore se mostraron sorprendidos por el escándalo que protagonizaron Los Manseros Santiagueños el pasado fin de semana, cuando Onofre Paz echó del grupo a su hijo Martín, durante el Festival del Carbón, en la localidad cordobesa de Las Arrias. Con el correr de las horas, los protagonistas de la pelea arreglaron sus diferencias y anunciaron que volverán a cantar juntos.



“No me importa que salga por radio y por la televisión, a partir de hoy no trabajas más con nosotros”, habían sido las palabras del líder del grupo de la vecina provincia, algo que obligó a su hijo a despedirse del público y bajarse del escenario. "El año que viene me tienen a mí solo acá porque yo soy Los Manseros Santiagueños”, sostuvo Onofre al terminar esa presentación.



Horas más tarde, Martín pidió disculpas por el papelón al tiempo que afirmó que su padre está atravesando por un problema emocional pero que él no es quién para juzgarlo. "Esto no es una caída es solo un tropiezo", afirmó.



Pero de acuerdo a lo que reveló el diario El Liberal, pasado el mediodía de este lunes, sus familiares confirmaron que seguirá cantando y que reaparecerá el próximo 4 de marzo en el Festival de la ciudad santiagueña de Selva.