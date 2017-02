El Nacional quiere una millonaria indemnización por esperar a Atlético

Pasaron exactamente 20 días desde que Atlético eliminó a El Nacional en la recordada epopeya "decana" en Quito. A pesar de que los de Pablo Lavallén ganaron el partido en la cancha y recibieron una multa económica, el club ecuatoriano continúa reclamando una compensación porque se sintieron perjudicados por la Conmebol.



Según el portal 90min.com, Néstor Landeta, gerente de El Nacional, aseguró que iniciarán una demanda por daños y perjuicios que alcanza un millón de dólares de indemnización. El dirigente indicó que la eliminación no solo le provoco pérdidas económicas a la institución sino que también trajo otras consecuencias como tener pobre respaldo de la hinchada en posteriores encuentros.



“Si un torneo como la Copa Libertadores quiere mantener su importancia, su transparencia creo que esta situación tiene que ser muy bien explicada y trasparentada ya que en todos los reglamentos que hemos revisado no existe la posibilidad de que se haya dado ese fallo​. Yo asumía que la Conmebol al momento de llegar los informes del árbitro, ellos debían declarar que Atlético Tucumán estaba eliminado y que el Nacional debía continuar en la competencia, esto no es cuestión de que si se perdió o se ganó, es cuestión de principios", dijo en declaraciones a Radio Positiva.



Landeta sostuvo que tras el triunfo de Atlético ante el "Militar", la asistencia de público en el torneo local bajó considerablemente. "Se mal informó como que nosotros regalamos el partido y no fue así, eso nos afectado, esperemos que las siguientes fechas la hinchada se vaya a los próximos partidos de El Nacional", concluyó.