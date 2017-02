¿Arranca o no arranca? Futbolistas Agremiados ratificó el paro para todas las divisiones

BUENOS AIRES.- Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) ratificó hoy el paro para todas las categorías del fútbol argentino, si los clubes no pagan los salarios retrasados el próximo miércoles porque es una "irresponsabilidad" de los dirigentes.

A través de un comunicado, la entidad anunció que "Futbolistas Argentinos Agremiados mantiene su postura de no dar comienzo a la segunda parte de los Torneos de las categorías profesionales organizados por AFA, previstos inicialmente para el día 03/03/2017".

"Los irresponsables dirigentes de numerosos clubes, que han generado -una vez más- la descomunal deuda que mantienen con los futbolistas, continúan con su desidia e indiferencia, no atinando a dar respuesta a los reclamos", continuaron y dijeron "por lo tanto, seguimos firmes en la decisión de retener tareas y no participar en encuentros oficiales en protesta por la causa anteriormente mencionada".

Así, el comienzo del fútbol nacional, que viene con casi un mes de postergación, mantiene una nueva traba para finalmente ver la luz. (Télam)

