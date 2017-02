Nuevo audio: el fiscal Alberto Nisman sospechaba que podían matarlo

El fallecido fiscal argentino del caso AMIA, Alberto Nisman, tenía la sospecha de que podían matarlo tras acusar a la ex presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) y otros funcionarios por el encubrimiento del atentado cometido en 1994, según una entrevista que se conoció hoy.

"La prueba está guardada de tal manera que aunque quieran matarme esto no tiene retroceso. Algunos de los involucrados ya lo saben y me están pidiendo un salvavidas", dijo Nisman al director de la Agencia Judía de Noticias (AJN), Daniel Berliner, para su libro "Memorándum", que será publicado esta semana en Buenos Aires.

Según anticipó Berliner a varios medios de prensa, la conversación se produjo en agosto de 2014, cinco meses antes de que Nisman fuera hallado muerto de un disparo en circunstancias queson investigadas para determinar si fue un suicidio o un homicidio.

En el audio, Nisman indica que la investigación por el encubrimiento del atentado a la AMIA (Asociación Mutual Judía Argentina) "es como un pasadizo secreto, tipo Batman, vos corrés una puerta secreta y te encontrás con algo que no podés creer".

Así describe la trama de la firma del acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán que motivó que acusara a Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes kirchneristas de promover un plan destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado, que causó 85 muertos y cientos de heridos en Buenos Aires.

En la conversación con Berliner a través del servicio de radio Nextel, Nisman admite estar "más que nunca" tranquilo y aclaró que "los que no tienen que estar tranquilos son los que hicieron estas cosas".

"Con las pruebas más de uno que ni se imagina le va a temblar el orto (culo), porque no es prueba inventada por mí, no son valoraciones, que son totalmente válidas, no, no, cuando vean las pruebas proporcionadas por el propio Estado, porque, obviamente, hay internas en el Gobierno, te agarrás la cabeza", agrega.

El memorando firmado entre la Argentina e Irán contemplaba la creación de una comisión para indagar a los funcionarios acusados por el atentado en Teherán, algo que nunca se concretó.

En diciembre pasado, la Justicia reactivó la investigación en contra de la ex presidenta que había formulado Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en enero de 2015.

