Un semáforo al revés sobre la avenida Belgrano

En la intersección de la avenida Belgrano y la calle Bulnes hay un semáforo ubicado en la vereda contraria al sentido del tránsito. En palabras simples, la señalización “le da la espalda” a los vehículos.



Los vecinos de la zona se quejan ya que afirman que deben “intuir” cuando una luz se prende: “el rojo directamente no se ve, uno adivina cuando ve al resto de los autos circular. El verde se intuye”, expresó uno de ellos.





“Piedra libre para el semáforo”, dijo un lector y compartió esta foto a través del Whatsapp de LA GACETA.





Y pasan los días y siguen sin luz



Lectores de El Manantial y El Mollar denuncian aun no tener electricidad. Vecinos de la calle Aniceto de la Torre al 800 (Manantial), quedaron sin suministro desde las 23 de ayer a raíz del corte de un cableado. “El poste de luz se incendió y los cables cayeron. Estuvieron la Policía, los Bomberos y los de Defensa Civil pero ninguno nos dio una solución”, comentó un hombre de la zona.



La misma situación viven los habitantes de El Mollar que, hace tres días no pueden enchufar sus heladeras: “llamamos a Edet varias veces y nunca arreglaron el servicio. Hay gente enferma que toma medicamentos que no deben perder la cadena de frío y no saben qué hacer”.