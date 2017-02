Stolbizer: “los errores del Gobierno permitieron que aquellos que deberían estar escondidos bajo tierra puedan salir”

La diputada del GEN Margarita Stolbizer dijo que que “los errores reiterados del Gobierno dieron pie para que aquellos que deberían estar escondidos bajo tierra puedan salir”.

La parlamentaria opositora participó hoy del programa Lanata sin Filtro, donde habló sobre los errores del gobierno, el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, el conflicto docente y su cercanía con Sergio Massa.

Stolbizer hizo referencia al gobierno de Mauricio Macri y explicó que “hay que diferenciar lo que hubo en los primeros meses y lo que hay hoy. Lo que he valorado con el cambio de la gestión fue el cambio de clima. La sociedad votó un equilibrio en el Congreso que hizo que se arme un clima permanente de diálogo y de construcción de consenso. Esto fue inteligente por parte del Gobierno, que supo escuchar y también por parte de la oposición que se sentó a dialogar y a cooperar. Ese buen clima que tuvimos quedó a punto de estallar cuando comenzó el clima electoral“.

La diputada del GEN resaltó que “los errores reiterados del gobierno dieron pie para que aquellos que deberían estar escondidos bajo tierra puedan salir”.

“El Gobierno puede creer que eso le beneficia en términos electorales, pero es muy malo para el país, porque que le vaya bien a Cristina (Kirchner) la hace capaz de regresar en 2019 y eso es un gran retroceso para la Argentina“, remarcó Stolbizer.

Aunque no podrá presentarse nuevamente al cargo de diputada ya que cumple su segundo mandato consecutivo, la líder del GEN consideró: “entramos en un año electoral con un mayor clima de tensión que el tuvimos el último año”.

“Alguna vez he pensado que (los funcionarios del Gobierno) son buena gente, pero cuando hay una recurrencia tan grande de errores uno piensa dos cosas: o no tienen los equipos que nos dijeron que tenían porque no estaban preparados para gobernar, ni tenían un buen diagnóstico, y también se va viendo que a veces si pasa pasa“, afirmó Stolbizer. Se refirió no sólo del conflicto del Correo, sino también sobre las aerolíneas low cost y demás situaciones que se terminaron convirtiendo en un conflicto de interés para diversos funcionarios, pero especialmente para el presidente Macri y su familia.

“Los conflictos de intereses deben resolverse antes de nombrar a un funcionario”, explicó Stolbizer, quien destacó que “ni siquiera hay un protocolo para resolver los conflictos".

"Este gobierno tiene demasiados conflictos de intereses y no sólo en la familia Macri. Hay una enorme cantidad de funcionarios en distintos ministerios, pero en Energía son más notables. Hay que ser mucho más exigentes, hay que sancionar y tiene que haber mecanismos de control“, precisó Stolbizer.

