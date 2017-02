Este es el motivo por el que Isela Costantini se fue de Aerolíneas Argentinas

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, reconoció hoy que el alejamiento de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas se produjo tras una discusión que mantuvieron por la cancelación de vuelos dispuesta luego de un paro gremial al fines del año pasado.



"Acordamos con Isela su salida, ya veníamos con algunas discusiones y tuvimos la última discusión el 18 de diciembre, por el paro del 19, ya que en Aerolíneas se tomó una decisión errónea", dijo el ministro en referencia a la cancelación de vuelos a causa de la protesta. Dietrich admitió este hecho tres meses después de ocurrida la renuncia de la directiva.



Al respecto, el funcionario macrista argumentó: "el paro tenía ciertos horarios e Isela decidió el tiempo en que la aerolínea siguió volando tras las asambleas dispuestas por los gremios del transporte" (reclamaban por el Impuesto a las Ganancias).



Reconoció que este desplazamiento promovió a Mario Dell' Acqua, otrora directivo de Intercargo, como nuevo CEO de Aerolíneas para que mejorara los costos y servicios, según reprodujo la agencia DyN.



En declaraciones por Radio La Red, Dietrich comentó que Costantini hizo un muy buen trabajo durante su gestión al frente de la empresa aérea. Además, desestimó que las desavenencias hayan sido por cuestiones tales como la decisión de promover nuevas rutas a empresas como la colombiana Avianca.



"No hubo discusión por el tema Avianca. La llamé a Isela y le dije: 'Avianca vino con una propuesta para hacer una aerolínea'. La respuesta fue que la política comercial de Aerolíneas la decide Aerolíneas Argentinas y nosotros (desde el Poder Ejecutivo Nacional) decidimos la política aeronáutica del país", expresó.



Dietrich informó que Aerolíneas registró un crecimiento del 25 % en su servicio de cabotaje durante los primeros 23 días de febrero.



El ministro de Transporte manifestó que durante la gestión del kirchnerismo, Aerolíneas "perdió en promedio más de U$S 700 millones anuales, y en el 2015, el Estado le transfirió y perdió U$S 580 millones , junto a más deudas que dejaron U$S 200 millones".



"El año pasado el subsidio que pagaron los argentinos a Aerolíneas se bajó a U$S 300 millones, y este año se reducirá a U$S 168 millones; sigue perdiendo plata, pero menos de la que perdía antes", expresó.