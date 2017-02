Dujovne: "hay sectores que ven este momento como la última chance de debilitar al Gobierno"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que hay sectores de la oposición y del sindicalismo que buscan debilitar al Gobierno y a la economía. "Es curioso que todo este escenario de conflictividad se dé cuando la economía ha empezado a dar señales inequívocas de que se está recuperando", sostuvo el funcionario.



En una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, el titular de Hacienda señaló: "en el primer semestre (de 2016) tuvimos que tomar medidas que eran necesarias para evitar una megacrisis, para no convertirnos en Venezuela. Ahí, gran parte de la dirigencia política, de la oposición, nos acompañó con mucha responsabilidad y estamos muy agradecidos por eso".



"Cuando la economía empieza a recuperarse y se empiezan a crear empleos a un ritmo sostenido, de más de 20.000 puestos de trabajo formales por mes, vemos que algunos sectores de la oposición bien definidos empiezan a adoptar una actitud más agresiva", consideró.



"Se trata de sectores que quieren que le vaya mal al país porque quieren que le vaya mal al Gobierno, porque ven que se están jugando muchas cosas en las elecciones de este año", insistió.



"Tenemos elecciones legislativas en las que el país tiene la chance de empezar a dar vuelta la página y salir de esta Argentina populista, autoritaria, prebendaria, y generar un esquema moderno, inclusivo, de prosperidad, y que este gobierno finalmente se afiance. Creo que hay sectores que ven este momento en el que la economía empieza a andar mejor como la última chance de debilitar al Gobierno para debilitar la economía", afirmó, según reprodujo la agencia DyN.



Consultado sobre cómo se buscará resolver el clima de conflictividad que se empieza a percibir, respondió: "este gobierno tiene una gran ventaja y es que piensa en el largo plazo. Es un gobierno que no toma medidas llevado por la ansiedad, sino que está dispuesto a pagar costos de corto plazo en pos de beneficios de mediano y largo plazo. Es la antítesis de lo que hacen los gobiernos populistas".



"Cuando llega el largo plazo, se termina el populismo. Este gobierno está dispuesto a mirar al mediano y largo plazo, y por eso seguimos avanzando con nuestra política monetaria, nuestra política fiscal, con nuestro programa macroeconómico, que es bien sólido y bien definido, independientemente de los movimientos que hace la oposición. Nosotros pensamos que ésa es la manera de generar prosperidad, empleo, crecimiento, mejora en los salarios reales. Todo eso no lo podemos alterar por el calendario electoral", remarcó.