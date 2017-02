Macri: "¿cuál es la lógica de marchar en un país que genera puestos de trabajo?"

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri cuestionó a las centrales obreras que convocan a la marcha de la otra semana y fustigó a los sindicalistas docentes que anunciaron un paro nacional. "Pregúntenle a la CGT cuál es la lógica de marchar en un país que genera puestos de trabajo", dijo el mandatario en una entrevista difundida hoy por radio "Continental".



Las declaraciones del jefe de Estado fueron realizadas antes del regreso de la gira por España pero difundidas recién hoy. "No hay que ponerse hacer política porque empieza el año electoral. Hay ansiedad de disparar el año electoral y eso va en contra de los argentinos", agregó, según reprodujo el portal "Ámbito".



Macri, que descansa en Chapadmalal junto a su familia, criticó a Cristina Fernández al asegurar que "no es bueno tener como rival político" a alguien que ni siquiera le entregó los atributos presidenciales durante el cambio de mandato.



El mandatario argentino consideró fundamental consolidar los cambios "porque el mundo nos abrió las puertas" y porque "una mayoría de argentinos" expresaron en el 2015 en las urnas su voluntad de "vivir con tranquilidad, progresar, y ser parte del mundo". "Por eso logramos leyes que cambiaron en serio las oportunidades futuras de la Argentina", dijo el Presidente.



Finalmente, al ser consultado sobre los aumentos en las tarifas, el Jefe de Estado asumió que sufre cada vez que tiene que disponer un incremento. "Eran necesarios para volver a crecer y a tener una economía sin inflación, que a los que más afecta es a los más pobres", manifestó.



"Cuando nos ponemos a expresarnos en forma intolerante en vez de usar ese tiempo para encontrar coincidencias, estamos perdiendo tiempo muy valioso para ayudar al argentino que está excluido y le cuesta llegar a fin de mes", aseguró Macri sobre la prevista marcha de protesta del sindicalismo.



"Tenemos que extremar la vocación por el diálogo, la tolerancia para entender que si hacemos más de lo mismo que hicimos en los últimos diez, quince o veinte años, las cosas no van a mejorar".