Detienen al novio de Lizy Tagliani con dinero, joyas y hasta una caja fuerte

BUENOS AIRES.- El novio de Lizy Tagliani fue detenido en el barrio porteño de La Paternal cuando pretendió evadir un control policial y se secuestró en su poder más de 35 mil pesos, joyas, ropa y hasta una caja fuerte perteneciente a la actriz.



Fuentes policiales aseguraron que la detención del estilista Federico De Nihiro (36) se produjo ayer en el cruce de las calles Remedios de Escalada de San Martín y Warnes, tras una breve persecución policial, y esta mañana la actriz Tagliani se presentó en la comisaría para reconocer los objetos robados, informó Télam.



Además del novio de la actriz, fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes también quedaron a disposición de la justicia acusados del delito de "robo".



Según las fuentes, todo comenzó cuando un efectivo policial que realizaba tareas de vigilancia en la zona observó una camioneta Jeep Renegade que salía de un asentamiento conocido como "La Carbonilla", en Trelles y Warnes, con tres ocupantes a bordo que realizaban movimientos sospechosos, por lo que decidió indicar la detención de la marcha del vehículo e identificar a sus ocupantes.



Sin embargo, los sospechosos huyeron a toda velocidad y el policía dio el alerta radial para que se inicie una persecución.



Un móvil policial observó el paso de la camioneta por la calle Jorge Newbery y finalmente se logró la detención en Warnes y Remedios de Escalada de San Martín.



Allí, los ocupantes intentaron convencer a los policías que los dejaran continuar con su marcha hasta que tuvieron que bajar del vehículo para ser identificados.



En poder de los tres sospechosos los policías secuestraron más de 35 mil pesos, una caja fuerte metálica, joyas, perfumes y ropa.



Una fuente policial aseguró que De Nihiro llevaba el dinero escondido en el interior de sus botas y que reconoció ante los policías que era el novio de Lizy Tagliani, que había discutido con ella y que se había retirado de la casa que compartían con dinero y sus objetos personales.



Los tres sospechosos quedaron detenidos y los investigadores dieron aviso de los objetos secuestrados a la actriz, que en ese momento se hallaba en la ciudad de Mar del Plata, protagonizando la obra "Liberate".



Recién esta mañana Tagliani viajó hacia la Capital Federal y se dirigió a la comisaría, donde reconoció todos los objetos secuestrados como suyos.



"Hay una caja fuerte que es mía. Era de los dos porque vivíamos juntos. Hable con él y le dije que no quiero tener más una relación con él, me pidió disculpas y le dije que lo quiero ayudar en este momento", dijo esta mañana a la prensa la actriz.



Respecto a lo que pasó, Tagliani dijo que su novio "tiene una justificación. Es algo privado, es creíble y lo entiendo. Es una cuestión que solo una chica trans puede entender. El dice que no era él en ese momento no sé si fue a buscar droga o si fue a buscar a algún conocido".



Tagliani dijo que conoció a De Nihiro hace casi un año en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde trabajaba junto a su tío en una peluquería en la que ella se atendía, y aseguró que a las otras dos personas que fueron detenidas junto a él no las conocía.



"Yo primero pensé que se trataba de un secuestro virtual. Recibí un llamado de Wathsapp de él y se cortó. Entonces yo lo llamé y me atiende. Ahí me dice que se mandó una macana", recordó.



Los tres detenidos quedaron a disposición del juzgado de Instrucción porteño número 11, a cargo de Pablo Ormaechea.