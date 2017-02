"Y... si no me tienen fe": Lavallén revolucionó una iglesia cristiana en San Cayetano

Pablo Lavallén generó una verdadera revolución en San Cayetano, donde visitó la iglesia cristiana de La Restauración, ubicada en la esquina de Inca Garcilazo y pasaje Díaz Vélez. Allí, los fieles que habitualmente concurren se vieron sorprendidos por la presencia del hombre del momento, quien se mostró todo el tiempo agradecido por las muestras de afecto y participó activamente de la ceremonia. En la salida, una multitud de niños se acercó para saludarlo y pedirle una foto, a lo que él accedió gustoso.

Pablo Lavallén, el entrenador que sucedió a Juan Manuel Azconzábal al mando de Atlético en los primeros días de diciembre, es por hoy el hombre del momento tras lograr la clasificación de su equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y ayer, el ex jugador de River generó una verdadera revolución en San Cayetano donde visitó la iglesia cristiana de La Restauración, ubicada en la esquina de Inca Garcilaso y pasaje Díaz Vélez.

Allí, los fieles que habitualmente concurren se vieron sorprendidos por la presencia del entrenador Decano, quien se mostró todo el tiempo agradecido por las muestras de afecto y participó activamente de la ceremonia.

En la salida, una multitud de niños se acercó para saludarlo y pedirle una foto, a lo que él accedió gustoso. El DT no fue el único que se hizo presente al templo; también estuvo el arquero Josue Ayala y su familia.

Pero, ¿el por qué de la visita de Lavallén? El entrenador de Atlético es un practicante del cristianismo, y en sus mensajes y declaraciones siempre están presentes sus creencias. Además, tras la victoria ante Junior, el entrenador había manifestado que iría a la iglesia a "agradecer por los favores recibidos de Jesucristo".

“Dios es mi pastor, nada me faltará”, escribió en su cuenta de Twitter, luego de agradecer a jugadores, hinchas y dirigentes por la alegría del jueves, mostrando su faceta religiosa que, como se ve, no la oculta ante sus jugadores.

Ateriormente, luego de la hazaña en Quito, Lavallén dijo: “Dios es justo”. Y así, cada vez que habla, una frase religiosa suelta.

#ConmebolLibertadoresBridgestone:Acto de Fe | La Fe es lo mejor que se puede notar en un ser humano, la personas agradecidas son de verdad pic.twitter.com/8q9K0kBh2q — P.U.C.A.T. (@PUCAT15) 27 de febrero de 2017

Gracias Jugadores, Directivos y hinchas Decanos, por regalarme esta ALEGRÍA.

El Señor es mi pastor nada me faltará.. pic.twitter.com/CPLOh8Bcsl — Pablo Lavallen (@pablohlavallen) 24 de febrero de 2017