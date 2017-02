Palometas al ataque: una decena de bañistas resultaron con heridas por mordeduras

ROSARIO.- Una decena de personas sufrió heridas en pies y manos por mordeduras de palometas cuando se bañaban en el río Paraná, en una playa de la ciudad de Rosario, informaron fuentes médicas de la ciudad santafesina.



Todos los incidentes ocurrieron en la zona costera de Rambla Catalunya, donde la Guardia Urbana Municipal (GUM) y guardavidas recomendaron a los bañistas no ingresar al agua.



El médico Pablo Pafundi, del Servicio Integrado de Emergencias Sanitario (SIES), informó a la prensa rosarina que los casos se dieron un lugar específico, al tiempo que explicó que las altas temperaturas hacen que las palometas se acerquen más a la playa. Aclaró, sin embargo, que los heridos no son de gravedad, informó Télam.



Las palometas son peces carnívoros, de dientes filosos y muy agresivos que suelen realizar ataques grupales y, según señalan los especialistas, aparecen en las costas del Paraná cuando hay altas temperaturas como la registrada ayer en Rosario, con casi 34 grados.



No es la primera vez que las palometas atacan a los bañistas en la costa rosarina: en el verano de 2013 unas 60 personas -entre ellas seis menores- fueron mordidas en distintas partes de sus cuerpos por esa clase de peces.



Uno de los casos más graves fue el de una nena de 7 años que sufrió la amputación de parte de un dedo de su mano.