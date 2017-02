El Mansero echado rompió el silencio: "no fue buena la actitud de Onofre"

Luego del escándalo en pleno show por Los Manseros Santiagueños, rompió el silencio Martín Paz, quien fue echado del grupo por su padre Onofre durante un espectáculo en el Festival del Carbón, en la localidad cordobesa de Las Arrias. "Sé que no fue buena la actitud de Onofre", manifestó.



Tras recibir los golpes verbales, el más joven de Los Manseros desenchufó su guitarra, se disculpó con el público y se bajó. El show siguió con el “dúo” cantando, y Onofre al finalizar el espectáculo dijo: “el año que viene me tienen a mí solo acá porque yo soy Los Manseros Santiagueños”.



En un texto compartido a través de su cuenta de Facebook, Martín Paz pidió disculpas por el papelón al tiempo que afirmó que su padre está atravesando por un problema emocional pero que él no es quién para juzgarlo. "Esto no es una caída es solo un tropiezo", agregó.