La estrella de “Moana” pasó un embarazoso momento mientras cantaba

Auli’i Cravhalho, la actriz que le dio vida al personaje principal de la película animada Moana, sufrió un vergonzoso momento arriba del escenario. Una parte de una tela golpeó su cabeza y parte de su ojo, lo cual no fue ningún obstáculo para que la joven de 16 años continuara deleitando a todos con su tema.





Auili'i Cravalho got hit in the head by a flag and kept going like a champ #Oscars pic.twitter.com/onS3dvCBfY