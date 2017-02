Convocatoria: ¿qué película creés que va a ganar el Oscar?

Comienza la 89° edición de los premios más importantes del cine internacional y según los críticos, la decisión final está muy complicada para el jurado. "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Machester by the Sea" y "Moonlight", son las películas nominadas esta noche.

Un nostálgico musical que se llevó todos los reconocimientos en las premiaciones anteriores; un film de ciencia ficción protagonizado por Amy Adams y Jeremy Renner; historias de personas "de color" que saltaron las barreras y marcaron un antes y un después; y el relato de un hombre que participó en la II Guerra Mundial. Vos, ¿qué película creés que va a ganar el tan deseado premio esta noche? Comentá en esta nota tu opinión.