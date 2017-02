Hollywood no puede quitarse la etiqueta de "racista"

LOS ÁNGELES.- En su camino a los premios Oscar de este año, Dev Patel buscó sus raíces indias, Denzel Washington luchó contra el racismo como un enojado patriarca de raza negra en Estados Unidos y Octavia Spencer se convirtió en una matemática negra de primer nivel.



Con siete nominaciones en las categorías de actuación para personas que no son caucásicas, el Oscar este año ha sido calificado de una mejora sobre la diversidad tras dos años de críticas que se vieron reflejadas en la etiqueta #OscarsSoWhite (Oscar tan blanco). Sin embargo, los críticos dicen que la verdadera prueba vendrá cuando la industria cinematográfica, como la televisión, seleccione a más actores de color en papeles que no están definidos por su raza.



"Tal vez pueda resultar pesado para actores (no caucásicos) interpretar personajes donde la historia principal es sobre la raza, en vez de ser solo una persona que atraviesa un divorcio o algo similar", dijo Victoria Thomas, directora de reparto de la nominada "Hidden Figures". "Ese es el próximo obstáculo a superar", añadió.



Varios de los artistas nominados este año tuvieron éxito también en papeles en los que la raza no era el tema. Sin embargo, en los 89 años de historia de los premios Oscar, casi todos los actores negros que ganaron una estatuilla lo hicieron por interpretar a personajes negros.





Temas actuales



Este año no es la excepción, aunque películas como "Moonlight", "Fences" y "Hidden Figures" cuentan historias de personajes negros fuera de los temas de la esclavitud y los derechos humanos, que en el pasado han atraído la atención de la temporada de premios.



"Moonlight", la historia de un adolescente y joven negro que lucha con su sexualidad, es un personaje que "nunca hubiera sido visto en el pasado, y seguramente no (hubiera sido) nominado para el Oscar", dijo Darnell Hunt, autor de un reporte anual de la Universidad de California Los Angeles sobre Hollywood y la diversidad, según comunicó la agencia Reuters.



"A veces, nosotros (la comunidad negra) queremos que sean contadas nuestras historias y nuestras experiencias, y eso es lo que tenemos en 'Moonlight' y 'Fences'", dijo. "Claro que lo ideal sería tener las dos cosas al mismo tiempo, como 'La La Land' con un actor negro como protagonista", agregó.

"Fences".



Favorita en la temporada de premios, "La La Land" tiene un elenco mayoritariamente blanco aunque está ambientada en un 'Los Ángeles multirracial' y es la historia de una aspirante a actriz (Emma Stone) y un pianista de jazz (Ryan Gosling). Las otras aspirantes como mejor película -"Arrival", "Hacksaw Ridge", "Manchester by the Sea" y "Hell or High Water"- también tienen elencos blancos. El elenco de "Lion" incluye a indios, australianos y estadounidenses.

"La la land".



El actor británico Patel, de padres indios, ha interpretado papeles que no se definían inicialmente como indios, pero dice que después de que era seleccionado, "surge el tema de la raza". "El esfuerzo que tuve que pasar para transformarme físicamente, la voz, todo eso queda a un lado y se empaqueta todo como el tipo indio", dijo Patel. "Eso, a veces, es una pena", añadió.

"Lion".



Los papeles principales para minorías en películas de Hollywood tuvieron un auge de un 16,7 por ciento en 2013 y cayeron a 13,6 por ciento en 2015, según el último reporte de Hunt.

"Moonlight".