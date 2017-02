Premios Oscar: conocé algunas curiosidades de las nominaciones

El Dolby Theatre de Los Ángeles ya está listo para la entrega de los Premios de la Academia. Esta es la octogésimo novena entrega de los Óscar y será conducida por Jimmy Kimmel.



Ya sabés quienes son los posibles ganadores y por qué fueron seleccionados. Ahora, enteráte de los detalles y algunos datos extras acerca de cada uno.



'La La Land' puede convertirse en un récord en la historia de Los Oscar





1- La película de Damien Chazelle consiguió 14 nominaciones, con lo que se unió a 'All about Eve' de 1950 y 'Titanic' de 1997 en conseguir esta misma cantidad de nombramientos.



2- Una de las películas con más Premios Óscar en la historia, 'Ben-Hur' (1959), tuvo 12 nominaciones y se llevó 11. Mientras que la película de Cámeron, 'Titanic', se llevó 11 de sus 14. Ahora hay que ver cuántas se lleva el musical para agregar a la lista.



3- Lo curioso es que 'La La Land' es el primer musical nominado con música e historia original desde 'All the Jazz' de 1979 y 'Anchor Aweigh' de 1945.



Matt Damon: un actor multifacético





1- El actor fue nominado en tres categorías difernetes, por lo que se considera un logro en la Academia: como actor principal fue nominado por 'Good Will Hunting' y 'The Martian' y como actor de reparto en 'Invictus' en la entrega de 2010. Como escritor ganó, junto a Ben Affleck, por 'Good Will Hunting'.



2- En esta entrega del 2017 está nominado en la categoría de mejor película por 'Manchester by the Sea', junto a otros cuatro productores.



Denzel Washington vale por dos: actor y productor





Es uno de los pocos en la historia de los premios Oscar en estar nominado en dos categorías por el mismo film: como mejor actor y mejor película por 'Fences'.



La reina, Meryl Streep





La reina de los Globos de Oro consiguió una veintena de nominaciones por su trabajo en 'Florence Foster Jenkins'.



El clan Newman: nominación número 90





1- Thomas Newman está nominado en la categoría de mejor banda sonora por su trabajo en 'Passengers', lo que significa para este compositor la 14 nominación al Óscar en su carrera.

2- Lo sorprendente es que se trata de la 90° nominación que consigue la familia Newman, ya que su padre Alfred, su tío Leonel y otros miembros de la familia son grandes compositores de bandas sonoras.



Lo "especial" de Kubo and the Two Strings





1- La película animada del estudio Laika se convirtió en la segunda producción nominada en la categoría de mejores efectos especiales.



2- La única otra cinta de animación en conseguir la nominación en esa categoría fue 'The Nightmare before Christmas' de 1993.



3- El trabajo de los creadores de Kubo realizaron es toda una fiesta visual con una entrañable historia. Sin duda una de las películas imprescindibles que estarán presentes en esta entrega de los Óscares.



Detrás del film 'Jackie' hay tres grandes mujeres





1- El film 'Jackie' está nominada en tres categorías, todas realizadas por mujeres: Natalie Portman en mejor actriz principal, Madeline Fontaine en mejor diseño de vestuario y Mica Levi en mejor banda sonora.



2- Mica Levi es la octava mujer en la historia en estar nominada en esa categoría.



Un día completo para ver 'O.J.: Made in America'



El documental de Ezra Edelman es la película más larga nominada en la historia, ya que tiene una duración 7 horas y 47 minutos



'The Empty Chair' y las canciones de los documentales



1- Esta canción de 'Jim: The James Foley Story' es la séptima canción de un documental nominada al Óscar en la categoría de mejor canción original y la quinta en los pasados cinco años.



2- Los autores nominados son J. Ralph y Sting.