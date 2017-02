Los Manseros Santiagueños protagonizaron un escándalo en plena actuación

Un momento de incomodidad vivieron anoche quienes estaban disfrutando en vivo del show de Los Manseros Santiagueños en el Festival del Carbón, en la localidad de Las Arrias, en Córdoba.



Cuando el grupo terminó de cantar Desde el Puente Carretero, un clásico en su repertorio, Martín Paz quiso saludar a un nenito que estaba entre la gente. En ese instante, su padre y fundador del grupo, Onofre Paz, lo frenó en un tono agresivo que la gente no entendía si era en broma o en serio. Luego quedó más que claro que era muy en serio, destaca el portal Día a día.

“Claramente será la última actuación de Martín Paz porque hoy lo voy a echar”, dijo Onofre, y se escuchó el abucheo de la gente. Pero no quedó ahí. El mensaje continuó: “porque es muy atrevido con su padre y desagradecido. Yo le di todo, y ahora me hace problemas por minas este guacho de m… No me importa que esto salga por radio y por televisión pero a partir de este momento no va a trabajar más con nosotros”.



Pese a los agravios, en un tono muy tranquilo, Martín se dirigió al público: “muchísimas gracias por todo lo que me dieron”.



El locutor Andrés Bolletta, que estaba animando dicho festival, contó detalles de lo sucedido a Día a Día. “Después de todos los agravios, Martín se bajó del escenario agradeciendo al público y ahí siguieron cantando Onofre y Alito. Después del primer tema que cantaron a dúo, ya sin Martín, Onofre se siguió despachando con un montón de agravios y groserías. Al hacer un tema más y cerrar el show, lo hizo diciendo ‘el año que viene me tienen a mí solo acá porque yo soy Los Manseros Santiagueños’. Un momento realmente incómodo”, remarcó.