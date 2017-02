Carta de lectores

Bibliotecas públicas

Desde hace tiempo, las bibliotecas dejaron de ser protegidas por quien corresponde. Algunas dudosamente son bibliotecas y son mal empleadas. Cada cosa en su lugar. No podemos tergiversar necesidades con patrimonios que fueron siempre servicios públicos. Otra finalidad de las bibliotecas es que es la información que el estudiante o el profesional buscan para asegurar conocimientos. Son lugares sagrados donde debe haber un clima de calma para lograr una lectura concentrada. A la vez, muchas personas de bajo poder adquisitivo merecen ser orientadas en su conocimiento mediante libros y mediante un espacio de lectura digno. Los lugares donde descansa la sabiduría no deben ser profanados. Cuidemos estos espacios, no los mezclemos con otras actividades. El Estado debe darles a las bibliotecas el lugar que merecen. El descuido no se justifica.

Carlos Rubén Ávila

rubenavila@gmail.com

Mil disculpas, papa francisco

Con atención leo su enfático reclamo, su sermón desde Santa Marta, para los fieles que no llevan a la práctica los valores de la religión cristiana, en el que expresa que “es mejor ser ateo que un católico hipócrita”. Creo, Su Santidad, que hoy, a nivel global, son muy pocos los que respetan escalas morales. Los principales países del mundo no pueden lidiar con éste terrible flagelo. Nosotros, que nos sentimos Católicos Apostólico Romanos, esperamos que toda la iglesia, en la que Usted está al frente, elimine con agilidad y concretamente a todos los curas pedófilos esparcidos por el mundo. Los que amparados en su hacer, denigran al medio en que se manejan, como la Iglesia (Santa Sede), de la cual usted es su mayor referente, entregándolos a la justicia, tal cual corresponde. Transparentar la situación del Banco Vaticano ante los ojos de su grey, sería totalmente valorado. Tampoco debería dejar de lado un minucioso informe de los Tesoros que se guardan en el mismo Vaticano. Transparencia y moral es lo que el mundo reclama al mundo, pero estas expresiones de anhelos se desvanecen en función de los intereses creados por los poderosos egoístas del mundo, que son las principales potencias. Nosotros los argentinos, nos sentimos orgullosos de que usted pertenezca a nuestro país. No dudamos de su titánico esfuerzo y tenacidad en su afán de estar presente en cada lugar del mundo en el que haya problemas sociales y humanos instalados o en que por una lectura cauta se terminen potenciales problemáticas que incidan en inaceptables condiciones infrahumanas. Casos como el de la mayor parte de los países africanos, o el norte de Siria, más otros en distintos lugares de nuestro planeta. Sean mis palabras mensajes de aliento y esperanzas para los inciertos o dubitativos, los que desde una cómoda indefinición tanto daño causan en las sociedades a las que pertenecen. Mis augurios desde mi humildad y de mis principios definitivamente pacifistas.

Héctor L. Bravo

Marcos Paz 340 - 3° Piso - Dpto. “A”

San Miguel de Tucumán

Jubilados transferidos

Es lamentable el abandono en que se encuentran los jubilados provinciales transferidos de Tucumán. En dos entrevistas que LA GACETA realizó tanto a funcionarios provinciales como así también a legisladores tucumanos que se encuentran en Capital Federal, ninguno se acordó de nombrar a los jubilados. Aparentemente, las luces de Buenos Aires, a algunos, les atrofiaron la memoria, haciéndoles olvidar las penurias a que nos somete el Gobierno de Tucumán. Pero lo que realmente nos preocupa y que sí nos sorprende es leer las declaraciones del gobernador Manzur en el diario LA GACETA del 12/02/2017. En la entrevista, el periodista le hace 17 preguntas, la primera es: ¿cuáles son los desafíos del gobierno para este año 2017? El gobernador en ninguna de las respuestas nombra a los jubilados provinciales y municipales transferidos. Solamente dice que está contento y entusiasmado. Que los tucumanos tengan trabajo, que se instalen fábricas. Dice que recorre la provincia. Y que entró a las casas de los tucumanos a ver cómo viven y cómo los puede ayudar. Seguramente no encontró la casa de un jubilado. Le juro gobernador que si usted entraba la casa de un jubilado se ponía a llorar por ver tanta miseria. Lo que más nos preocupa es que Usted manifiesta que al final de su manato quiere “dejar inaugurado un estadio único para competencias internacionales”. Gobernador, le quiero recordar que en Tucumán existe una raza de humanos que se van extinguiendo. Se llaman “Jubilados provinciales y municipales transferidos”. Desde hace más de 20 años claman para que les pague lo que les corresponde por haber cometido el único delito de trabajar y aportar para jubilarnos y que usted junto con su amigo José Alperovich, que hoy se encuentra repartiendo cocinas, televisores, ventiladores y espejitos de colores en campaña política con la plata de los jubilados, nos condenaron a vivir en la indigencia por más de 20 años con nuestros haberes congelados. Desde 2009 , Usted se sigue negando a concedernos una audiencia porque usted siempre manifiesta que su gobierno es de justicia social donde predomina el diálogo. Nosotros le pedimos al pueblo que tenga memoria. Gobernador, si quiere ayudar a los jubilados le sugerimos imitar el ejemplo de la Nación, que sancionó la ley N° 27.260 de Reparación Histórica, y hacer lo mismo con la ley provincia N° 7.652 de movilidad. O sea, “Reparación Histórica Tucumana”. Y así pagarle a los jubilados. Gobernador, ¿sabe cuánto cobra un jubilado? $ 5.800. También hay millonarios que cobran $ 10.000 y $ 12.000 por mes. Mire a los jubilados y sáquese de la cabeza la construcción del “estadio único” por ahora. Pague todo lo que se les debe y evite la catarata de recursos de amparo que sólo incrementan el dinero a pagar y que, en definitiva, termina pagando el pueblo. De lo contrario, Usted y su amigo tendrán siempre un triste récord: ser los únicos gobernadores que se burlaron de los jubilados transferidos de Tucumán, negándoles derechos alimentarios.

Carlos Núñez

Paraguay 3.282

San Miguel de Tucumán

Infrahumanos

Es el colmo la falta de cultura, de la dignidad y del respeto por el prójimo. Particularmente por parte de vecinos del barrio Juan B. Terán y de personas que viven en las cercanías, que diariamente arrojan animales vivos y muertos en calle Inca Garcilaso esquina Miguel Lillo. En el día de la fecha, arrojaron en una caja de cartón cerrada, encintada, con dos gatitos vivos. Lo que demuestra la maldad y la insensatez de algunos infrahumanos, con los cuales convivimos. No creo que sean exclusivos del lugar, también seguramente sucede en otros barrios. Estos individuos necesitan asistencia psicológica. Por lo menos así lo veo yo.

José Orlando Vellicce

Inca Garcilaso 1.522

San Miguel de Tucumán

Un reconocimiento adeudado

Con la gira oficial del presidente Mauricio Macri por España, los diarios destacaron que, en esta visita, los Reyes de España lo homenajearon. Se olvidaron de recordar que en la guerra Civil Española, en la que gobernaba Franco, el general Juan Domingo Perón envió toneladas de alimentos, en barcos argentinos, para que el pueblo español no sufriera el hambre que ese conflicto sin cuartel dejaba a su paso. Evidentemente el olvido no hace más que destacar, en nuestra historia, que hubo un hombre que asumió como propio los problemas que el mundo tenía. A mi criterio, España nos debía ese agradecimiento, que en el día de hoy le testimonian al presidente argentino. Una deuda que servirá para recordarnos siempre que no hemos tenido revancha. Cuando los galeones españoles se llevaban el oro argentino, a los nativos se les daba, para compensarlos, espejitos de colores, diciéndoles que les servirían siempre para reflejar sus rostros. Los nativos ignoraban que ese oro, que se llevaban los galeones españoles, era y seguirá siendo el capital que los descubridores de América nos seguirán debiendo y nunca devolvieron.

Jorge Antonio Chaves

Sabín s/n.

Yerba Buena

Mesas de exámenes

¡Otra vez mesas de exámenes en marzo! Ya se la veía venir porque apenas promediaba la semana de mesas, las estadísticas estaban al rojo vivo. Y era seguro que iban a torcer el brazo al Ministerio de Educación de la provincia, aunque algunos confiaban que iba a ser de mano y decisiones más firmes que el de las autoridades educativas anteriores. Propongo que para evitar trabajo a docentes, auxiliares y sobre todo a los preceptores, y para ayudar en forma real a los alumnos, se establezcan de manera oficial dos turnos de exámenes: uno al final de febrero; y el segundo en marzo. Separadas ambas mesas con un intervalo de entre siete a 10 días. Así, el alumno que deba rendir varias materias podrá elegir cuales rendir en cada turno. De esta manera evitará la utopía de presentarse y aprobar durante el mismo día dos o tres asignaturas. Creo que será más provechoso para todos. Especialmente, para los alumnos.

Juan José Soria

La Madrid 1.100

San Miguel de Tucumán

Juanjotuc@yahoo.com.ar

Las motocicletas y las leyes

La pregunta del millón: ¿por qué el 99% de los que manejan motos no respetan las señales de tránsito, no usan cascos ni tiene papeles? Pasan impunemente los semáforos en rojo, en mucho casos provocando accidentes; y cuando les hacés reclamos se acuerdan de todos tus familiares. Ahora bien, este vehículo está diseñado para dos personas, pero se quiere imponer una ley que prohíba que dos varones mayores de edad circulen en un mismo rodado, en nombre de evitar la delicuencia, ya que los motochorros se manejan de a dos. Nos parece un proyecto sin sustento y discriminatorio: no todos los que se trasladan en moto son delincuentes. Este proyecto, en vez de traer soluciones complicará a muchos bienintencionados. Lo que sí se debería hacer es secuestrar los vehículos, e inhabilitar al conductor, cuando se lo sorprenda cruzando en rojo. De paso, se educaría. También hay que recordar a los usuarios que usar una moto implica una gran responsabilidad. Reiteramos: es un vehículo para dos, no para cinco ni tampoco para menores de edad.

Hugo Martínez

Víctor Hugo Guardia

concienciambientaltuc@hotmail.com

